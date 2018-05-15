Тимофей Есфигменский – афонский святой, который освободил свою жену из гарема
Православные христиане 12 ноября отмечали день памяти преподобномученика Тимофея Есфигменского.
Православные христиане 12 ноября отмечали день памяти преподобномученика Тимофея Есфигменского.
Святой был родом из селения Кисани, Фракийской области (Северные Балканы). В крещении он был назван Триандафилом.
Триандафил состоял в браке, имел двух дочерей. Однако один мусульманин насильно отобрал у святого жену, обратил ее в ислам и поместил в свой гарем. Триандафил, опасаясь, чтобы и дочерей не постигла участь их матери, отправил их к своим родственникам.
Святой много молился о своей жене и через других людей передавал ей, чтобы она оставила ислам. Вскоре она раскаялась. Она предложила Триандафилу притвориться, что и он принял мусульманскую веру, чтобы через суд возвратить ее в семью. Он послушался и пришел к мусульманам, заявляя, что хочет принять их веру. Над ним совершили обряд обрезания и вернули ему супругу.
Турки следили за супругами. Они, желая открыто исповедовать христианство, решили расстаться и уйти в монастырь: она - в женский; он – на Святую Гору, в Великую лавру. Здесь он принес покаяние и принял монашество с именем Тимофей.
Спустя 7 лет в Смирне мученически умер святой Агафангел. Тимофей пожелал кровью искупить свой грех отречения.
Он пришел в Есфигмен к старцам за благословением. Здесь он был пострижен в схиму и долго готовился к предстоящему подвигу и получил благословение на мучение ради Христа. Однако его не благословили на прощание с дочерями. Проходя местность, в которой они жили, один человек рассказал девочкам, что их отец здесь. Они поспешили за ним, но святой убежал от них, не желая преступать благословение.
В городе Пропонтида, он обратился к старцу Герману, который подготовил его к предстоящему подвигу. Вместе с Тимофеем захотел пострадать еще один ученик старца - иеромонах Евфимий.
Евфимий и Тимофей отправились в Кисани, где остановились в доме бывшего христианина, который донес на них туркам.
Монахов отправили в Адрианополь; здесь судьи приказали их бросить в разные темницы, их ноги вбили в колоды, ежедневно, в течение одного месяца избивали, каждый день прибавляя по 2 удара, начиная с 38 ударов.
Их вновь вызвали к судье. Иеромонаха Евфимия заключили в темницу и били по пятам; Тимофея же оставили без наказания, объявив ему, что если он в течение одного месяца не обратится в ислам, то будет казнен.
Через два дня прибыл в Адрианополь старец Герман, которому удалось попасть в темницу и причастить мучеников. Всю ночь они вместе молились.
Тимофею, после мучений и лестных уговоров принять ислам, усекли голову, а тело бросили в реку. Это произошло 12 ноября (по новому стилю) 1820 года.
Старец Герман выкупил у палачей окровавленную его одежду. С этой драгоценной ношею он отправился на Святую Гору. Проходя мимо того селения, где жили дочери святого Тимофея, Герман зашел к ним, сообщил им радостную весть о мученической кончине их отца и подарил им часть от одежды святого.
На Афоне реликвии торжественно встретили и крестным ходом принесли в церковь, и положили в ковчег с одеждами святого мученика Агафангела.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".