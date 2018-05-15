Тимофей Есфигменский – афонский святой, который освободил свою жену из гарема

Православные христиане 12 ноября отмечали день памяти преподобномученика Тимофея Есфигменского.

Святой был родом из селения Кисани, Фракийской области (Северные Балканы). В крещении он был назван Триандафилом.

Триандафил состоял в браке, имел двух дочерей. Однако один мусульманин насильно отобрал у святого жену, обратил ее в ислам и поместил в свой гарем. Триандафил, опасаясь, чтобы и дочерей не постигла участь их матери, отправил их к своим родственникам.

Святой много молился о своей жене и через других людей передавал ей, чтобы она оставила ислам. Вскоре она раскаялась. Она предложила Триандафилу притвориться, что и он принял мусульманскую веру, чтобы через суд возвратить ее в семью. Он послушался и пришел к мусульманам, заявляя, что хочет принять их веру. Над ним совершили обряд обрезания и вернули ему супругу.

Турки следили за супругами. Они, желая открыто исповедовать христианство, решили расстаться и уйти в монастырь: она - в женский; он – на Святую Гору, в Великую лавру. Здесь он принес покаяние и принял монашество с именем Тимофей.

Спустя 7 лет в Смирне мученически умер святой Агафангел. Тимофей пожелал кровью искупить свой грех отречения.

Он пришел в Есфигмен к старцам за благословением. Здесь он был пострижен в схиму и долго готовился к предстоящему подвигу и получил благословение на мучение ради Христа. Однако его не благословили на прощание с дочерями. Проходя местность, в которой они жили, один человек рассказал девочкам, что их отец здесь. Они поспешили за ним, но святой убежал от них, не желая преступать благословение.

В городе Пропонтида, он обратился к старцу Герману, который подготовил его к предстоящему подвигу. Вместе с Тимофеем захотел пострадать еще один ученик старца - иеромонах Евфимий.

Евфимий и Тимофей отправились в Кисани, где остановились в доме бывшего христианина, который донес на них туркам.

Монахов отправили в Адрианополь; здесь судьи приказали их бросить в разные темницы, их ноги вбили в колоды, ежедневно, в течение одного месяца избивали, каждый день прибавляя по 2 удара, начиная с 38 ударов.

Их вновь вызвали к судье. Иеромонаха Евфимия заключили в темницу и били по пятам; Тимофея же оставили без наказания, объявив ему, что если он в течение одного месяца не обратится в ислам, то будет казнен.

Через два дня прибыл в Адрианополь старец Герман, которому удалось попасть в темницу и причастить мучеников. Всю ночь они вместе молились.

Тимофею, после мучений и лестных уговоров принять ислам, усекли голову, а тело бросили в реку. Это произошло 12 ноября (по новому стилю) 1820 года.

Старец Герман выкупил у палачей окровавленную его одежду. С этой драгоценной ношею он отправился на Святую Гору. Проходя мимо того селения, где жили дочери святого Тимофея, Герман зашел к ним, сообщил им радостную весть о мученической кончине их отца и подарил им часть от одежды святого.

На Афоне реликвии торжественно встретили и крестным ходом принесли в церковь, и положили в ковчег с одеждами святого мученика Агафангела.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".