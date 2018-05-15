Анастасия Римлянина – мученица, которой в монастыре Григориат посвящен храм

Православные христиане 11 ноября (по новому стилю) отмечали день памяти преподобномученицы Анастасии Римлянины. На Святой Горе Афон в этот день отмечает панигир монастырь Григориат, в котором есть храм, названный в честь святой Анастасии.

Святая Анастасия рано осталась сиротой – ее родители умерли, когда девочке исполнилось три года. Она воспитывалась в монастыре, недалеко от Рима. Затем здесь она стала инокиней.

Согласно житию святой, ей исполнился 21 год, во время, когда императором был Декии (249-251 год). Анастасия была очень красивой девушкой, и многие богатые юноши просили ее руки. Однако она всем отвечала отказом, желая сохранить девственность и посвятить свою жизнь Богу.

Правитель Декий начал жестокие преследования христиан. Язычники силой вытащили Анастасию из обители и привели к градоначальнику. Ей предъявили обвинения в том, что она презирает богатых женихов и верует во Христа.

Военачальник по имени Пров приказал ей принести жертву идолам, но Анастасия отказалась отречься от Христа. Тогда ее подвергли мучениям: из пальцев вырывали ногти, отсекли руки и ноги, выбили зубы.

Анастасия истекала кровью и просила дать ей воды. Один из свидетелей жутких пыток, по имени Кирилл, сжалился над ней и принес девушке воды.

Затем мучения продолжились – ей отсекли язык, так как она продолжала славить Бога. Потом ей отсекли голову.

Кирилла, который напоил ее, также казнили, посчитав, что и он является христианином.

На Святой Горе, в обители Григориат возведен храм в честь святой Анастасии. Потому монастырь 11 ноября отмечает панигир. Также в обители хранится часть мощей святой.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".