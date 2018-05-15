"Господь нам не оставил другого флага, кроме рясы": беседа игумена афонского монастыря с Предстоятелем УПЦ

Игумен монастыря Дохиар архимандрит Григорий поблагодарил за монашеское смирение Блаженнейшего Митрополита Онуфрия во время духовной беседы, которая не так давно состоялась на Святой Горе Афон.

Старец Григорий отметил, что для служителя Церкви простота и смирение являются путем в Царствие Небесное.

«У нас, пастырей, да будет бедность, а у народа послушание. Я благодарю вас за то, что вы своей простотой и смиренной одеждой нам показываете путь Божий. Все мы, кто носит рясу, должны быть аккуратны и внимательны. Ряса – это крест, это флаг Христов. Господь нам не оставил никакого другого флага, кроме рясы. Любите рясу, и монахи, и клирики, и епископы. И ограничивайте себя в хлебе дневном - это неправильно, когда у епископа дорогие запонки, а люди снизу бедны», - сказал игумен афонского монастыря.

Архимандрит Григорий также предостерег всех священнослужителей от гордыни, которая является великим искушением.

«Плохо, когда носящий рясу поверит, что он является наместником Бога на земле. Вот Папа поверил, что он – наместник Бога, и утопил весь Запад. Я также много раз слышал, как священники говорят, что они представители Бога на земле, и это безобразно. Священник никакой не наместник, а послушник Божий. И, когда рукопологаете священников, всегда говорите: «С сегодняшнего дня ты не наместник Бога на земле, а послушник Бога на земле».

Игумен афонского монастыря отметил, что каждый священник и монах, носящий рясу, должен быть предельно внимателен к собственным словам и поступкам.

«Старец Амфилохий Патомский говорил, что священник каждый вечер должен думать: «Может я кого-то сегодня соблазнил? Может быть я сегодня подал какому-то человеку повод уйти из Церкви?» И эту проверку должны делать все мы, кто носит рясу, и да будем подвизаться как исповедники, а не как власть имущие».

По словам архимандрита Григория, главная задача Церкви и священнослужителей – прощение грехов.

«Одно дело у Церкви – прощать грехи. Люди от Церкви не ждут ни еды, ни питья, ни упокоения плоти. Единственное, чего ждут от Церкви – прощения грехов. А прощение грехов свершает Христос, свершает крест, свершает Святая Трапеза, которая соединяет Бога и человека. И каждый клирик должен взять человека за руку, чтобы он смог дотронуться до Святой Трапезы. К ней мы прикасаемся через Причастие, через антидор, который мы берем, через целование руки священника - это и есть лекарство Церкви. Это нам дал Господь, чтобы мы могли передать людям», - сказал игумен монастыря Дохиар.

Также святогорский монах дал духовный совет всем людям, живущим в миру.

«Люди мирские, будьте аккуратны с грехом – с клеветой, блудом, праздным провождением времени в питии. И подавайте милостыню. Никогда не меряйтесь деньгами в карманах – давайте и отдавайте. И Бог вам вернет», - сказа афонский старец.

Подготовила Дарина Чугаевская по видеоматериалам в открытом доступе.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".