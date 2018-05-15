Афанасий I Патриарх Константинопольский – афонский святой, которому дважды являлся Спаситель

Православные христиане 10 ноября (по новому стилю) отмечают день памяти преподобного Афанасия I Патриарха Константинопольского.

Алексий, будущий Патриарх Константинопольский Афанасий, родился в Адрианополе (Турция), в православной семье.

Мальчик занимался изучением грамоты, часто посещал богослужения.

В юности он решил посвятить свою жизнь Богу. Он тайно покинул дом и пришел в Фессалоники, где жил его дядя, который был монахом в одной из местных обителей. В монастыре он принял иночество с именем Акакий.

Святой отправился на Афон. Здесь он учился у старцев-пустынников. Он настолько пожелал оставить все мирское, что даже не имел обуви, спал на земле и ел самую простую пищу – хлеб с водой; он всюду ходил пешком.

Позже он вступил в число братства Есфигменской обители. Здесь Акакий два года служил трапезарем. У святого не было ни отдельной кельи, ни постели, ни летом, ни зимой. Спал святой мало – много времени проводил в ночной молитве. Когда он смотрел на огонь, на котором готовили еду, то представлял неугасимый огонь ада.

Позже Акакий отправился в Иерусалим. Много времени провел на горе Латрской, где жил, как отшельник; позже – 10 лет в монастыре на горе Галатийской, в монастырь блаженного Лазаря, где прожил 8 лет. Здесь же он принял монашество с именем Афанасий и был рукоположен во священника. Святой исполнял обязанность экклесиарха.

Святой удостоился видения Иисуса Христа, Который призвал его пасти овец. Это произошло так: Афанасий по ночам молился на церковной паперти, до начала утрени. Однажды, когда он молился перед распятием, то услышал: «За то, что ты, Афанасий, любишь Меня, тебе надобно будет пасти народ Мой». Пораженный святой пал на землю от страха и радости, и со слезами благодарил Бога. заливался слезами и славословил Господа.

Желая вести более уединенный образ жизни он вновь удалился на Святую Гору. Но пробыл там недолго.

Император предложил избрать святого Патриархом; церковные иерархи единогласно поддержали это предложение. Отшельник Афанасий долго отрекался, но затем согласился, так как царские посланники сказали: «Если ты не послушаешь нас теперь, когда Церковь особенно требует и зовет тебя на помощь против врагов ее, то дашь ответ Богу в час суда».

Патриарх Афанасий много потрудился на благо Церкви, на искоренение ересей. Недоброжелатели оклеветали Патриарха перед императором, который был вынужден объявить Афанасию, что он увольняет его от патриаршего служения.

Святой Афанасий удалился в свой монастырь, на гору Ган, где провел 10 лет. Бог наделил его даром предвидения будущего. Многое предсказывал он императору, и все это сбылось. Тогда в Константинополе жил человек, по имени Мина. Святой Афанасий писал ему, предвещая, что в такой-то день в столице будет землетрясение. Так и случилось. Правитель, пораженный этим, вновь пожелал возвести Афанасия на патриаршую кафедру.

Святой Афанасий, как и ранее, долго не соглашался на такое предложение, но затем вновь стал Патриархом. Святой много помогал нуждающимся, спасая многих людей от голодной смерти.

Святой управлял Церковью в течение 7 лет. Его вновь оклеветали в ереси, назвали иконоборцем. На этот раз клевета была открыта, а злодеи наказаны.

Святой Афанасий сам пожелал уйти на покой. Он всецело посвятил себя Богу, удостоился дара чудотворения. Он исцелил одного из своих учеников от рака.

Незадолго до смерти он вновь удостоился видеть Спасителя. Однажды, во время молитвы, он увидел Иисуса Христа, распятого на кресте. «Для чего ты оставил без пастыря овец? – сказал ему Господь с укоризною, – Я вверил их тебе, но они оставлены и волки расхищают их. Я Бог сый и, однако ж, с любовью восприял плоть и распялся для спасения мира, а ты не перенес клеветы и оставил Церковь Мою, как боязливый воин». Афанасий пал на землю и со слезами просил прощения.

Перед смертью он собрал своих учеников, дал им последнее наставление: «Свято храните уставы Церкви и предания святых отец. Очищайте сердце и мысль от нечистых помыслов и, спасая, спасайте свои души».

Беседуя таким образом со своими учениками, он мирно отошел ко Господу в возрасте 100 лет 10 ноября (по новому стилю).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".