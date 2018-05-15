10 изречений афонских монахов о роли науки в жизни человека

Всемирный день науки за мир и развитие отмечается 10 ноября. Мы собрали изречения святых и старцев Святой Горы Афон о науке и ее роли в жизни верующего человека.

1. «Наука должна быть использована в жизни духовной». (Преподобный Паисий Святогорец).

2. «Наука приносит много пользы, но приносит и много мути. Я знаком с людьми, которые, будучи недостаточно образованны, обладали большей ясностью ума, чем люди ученые. Те, кто по Благодати Божией очистит свой ум от мути, которую привнесла в него наука, будут иметь больше рабочих инструментов. А если эти инструменты – знания не освятятся, они могут быть использованы лишь для мирского, но не для духовного делания». (Преподобный Паисий Святогорец).

3. «Когда-то в некотором государстве самые умные не считали себя самыми умными. Люди называли их мудрыми и жили спокойно и счастливо. Но те времена прошли. Глупые взяли верх, назвали себя самыми умными и начали исправлять жизнь по своим глупым понятиям. Они сами себя называли учеными и убедили людей считать их самыми мудрыми. С тех пор все в государстве пошло вкривь и вкось. А как было раньше – люди позабыли...». (Монах Симеон Афонский).

4. «…Несчастные ремесленники и ученые, чем вы гордитесь? Мудростью и талантом вашего разума? Это – дар Господа (Сир. 1:1). Вашим ремеслом и наукой? И ее вам также даровал Бог, который не только является одним и единственным демиургом, сотворившим небо, землю и весь мир своей всесозидающей мудростью, ибо Он, как сказано в Писании, “художник и строитель Бог” (Евр. 11:10), но и Тот, кто дает людям знание и искусность в различных ремеслах и науках». (Преподобный Никодим Святогорец).

5. «Молитва есть бесконечное творчество, высшее всякого иного искусства или науки». (Архимандрит Софроний Сахаров, ученик и биограф преподобного Силуана Афонского).

6. «Стремись к Божественной правде, а не к логической, основанной на доводах разума, потому что только от Божественной правды приходит благодать Христова». (Преподобный Паисий Святогорец).

7. «Если бы люди знали, что есть духовная наука, то побросали бы все свои науки и технику, и созерцали бы только Господа». (Преподобный Силуан Афонский).

8. «Важно не то, чтобы узнать все, а то, чтобы успеть узнать самое главное...». (Монах Симеон Афонский).

9. «Все зло начинается с того, что ум вращается исключительно вокруг науки и очень далек от Бога. Поэтому такие люди не могут достичь внутреннего мира и гармонии. А если бы их ум вращался вокруг Бога, он бы освятился, и тогда они смогли бы использовать науку на благо миру и себе - для своего внутреннего совершенствования». (Преподобный Паисий Святогорец).

10. «Если бы люди Духом Святым познали, каков наш Господь, то все бы изменилось: богатые презрели бы свои богатства, ученые – свои науки, а правители – свою славу и власть, и все бы смирились, и жили бы в земном мире и любви, и на земле была бы великая радость». (Преподобный Силуан Афонский).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".