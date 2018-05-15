Блиц-интервью: 7 вопросов игумену афонского монастыря
Игумен обители Ватопед архимандрит Ефрем ответил на вопросы, которые чаще всего задают верующие афонским монахам.
Игумен обители Ватопед архимандрит Ефрем ответил на вопросы, которые чаще всего задают верующие афонским монахам.
Как научить детей молиться?
Когда сами молимся правильно, то можем и детей научить. Наши первые учителя – родители.
Можно ли выходить замуж за мусульманина?
Возможно, если он примет христианство. Все женатые люди должны благословить свой брак венчанием.
Можно ли повенчаться с девушкой, когда ее родители не дают благословения?
Мы не на родителях женимся, а на девушке, значит, можно.
Дома, кроме меня, никто не верит, я одна хожу в церковь. Домашним это не нравится. Как быть?
Богу надо подчиняться, а не людям.
Вы прилетели через Москву, где успели пообщаться с сотней человек. Не простыми людьми - государственниками, бизнесменами, другими важными людьми…
Мне важен каждый человек, и мы с ними со всеми разговариваем. И дворники, и президенты, и олигархи, и чиновники - они все паства, которая нуждается в духовном общении. Раз есть у них желание общаться духовно - мы идем к ним.
За какими советами, с какими вопросами сильные мира сего обращаются к вам?
Они простые люди - первое, что интересует всех - это спасение души. Это люди верующие, у которых, как и у всех людей, есть свои проблемы.
Какие ответы и советы вы даете обращающимся к вам высшим чиновникам и бизнесменам, как советуете им жить, учите их жесткости или мягкости?
Говорим обо всем и о разном, но с каждым разговор отдельный, и это, конечно же, личное для каждого. Одно могу сказать: эти люди с большой радостью, любовью и уважением нас принимают всегда.
Архимандрит Ефрем также прокомментировал скандальный фильм «Матильда»:
«Не принимайте этот фильм никак. Его не снимали Божиим духом. Хотят преувеличить недостатки святого Николая и его семьи. Да, святые не были безошибочны, они были людьми покаяния. Царь Николай свое покаяние венчал мученичеством, поэтому он - совершенный мученик».
По материалам ura.ru и agionoros.ru.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".