Блиц-интервью: 7 вопросов игумену афонского монастыря

Игумен обители Ватопед архимандрит Ефрем ответил на вопросы, которые чаще всего задают верующие афонским монахам.

Как научить детей молиться?

Когда сами молимся правильно, то можем и детей научить. Наши первые учителя – родители.

Можно ли выходить замуж за мусульманина?

Возможно, если он примет христианство. Все женатые люди должны благословить свой брак венчанием.

Можно ли повенчаться с девушкой, когда ее родители не дают благословения?

Мы не на родителях женимся, а на девушке, значит, можно.

Дома, кроме меня, никто не верит, я одна хожу в церковь. Домашним это не нравится. Как быть?

Богу надо подчиняться, а не людям.

Вы прилетели через Москву, где успели пообщаться с сотней человек. Не простыми людьми - государственниками, бизнесменами, другими важными людьми…

Мне важен каждый человек, и мы с ними со всеми разговариваем. И дворники, и президенты, и олигархи, и чиновники - они все паства, которая нуждается в духовном общении. Раз есть у них желание общаться духовно - мы идем к ним.

За какими советами, с какими вопросами сильные мира сего обращаются к вам?

Они простые люди - первое, что интересует всех - это спасение души. Это люди верующие, у которых, как и у всех людей, есть свои проблемы.

Какие ответы и советы вы даете обращающимся к вам высшим чиновникам и бизнесменам, как советуете им жить, учите их жесткости или мягкости?

Говорим обо всем и о разном, но с каждым разговор отдельный, и это, конечно же, личное для каждого. Одно могу сказать: эти люди с большой радостью, любовью и уважением нас принимают всегда.

Архимандрит Ефрем также прокомментировал скандальный фильм «Матильда»:

«Не принимайте этот фильм никак. Его не снимали Божиим духом. Хотят преувеличить недостатки святого Николая и его семьи. Да, святые не были безошибочны, они были людьми покаяния. Царь Николай свое покаяние венчал мученичеством, поэтому он - совершенный мученик».

По материалам ura.ru и agionoros.ru.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".