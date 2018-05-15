Святой Димитрий Солунский – мученик, которому посвящены два скита на Святой Горе

Православные христиане 8 ноября (по новому стилю) отмечают день памяти святого великомученика Димитрия Солунского. На Святой Горе этому святому посвящены: скит Святого Димитрия (Лаккоскит) - румынский, который подчиняется монастырю Святого Павла, и скит монастыря Ватопед - Святого Димитрия.

Святой великомученик Димитрий Солунский жил в III веке. Он был сыном римского проконсула в Фессалониках (теперь Салоники). Родители святого были тайными христианами.

Когда парень вырос, его вызвал к себе император Максимиан. Димитрия назначили на должность его покойного отца - проконсулом Фессалониким. Он должен был оборонять город и изгонять христиан. Император не подозревал, что Димитрий сам является христианином.

Приняв назначение, Димитрий возвратился в Фессалоники и публично исповедал себя христианином. Он также стал открыто проповедовать Христа.

Когда император узнал, что его новый проконсул христианин, то сильно разгневался. Он как раз возвращался из похода в Причерноморье, и повел армию через Фессалоники, желая искоренить из города христиан.

Святой Димитрий заранее раздал свое имение нищим. И пребывал в посте и молитве, готовясь к предстоящему подвигу.

Когда правитель вошел в город, Димитрий исповедовал себя христианином. Его бросили в тюрьму. Там ему явился ангел, который укреплял его в вере.

В то время в городе проводили гладиаторские бои. Парень по имени Нестор, который также был христианином пришел к своему учителю Димитрию и просил благословение на борьбу с варваром. Нестор победил, по молитвам святого Димитрия. Разгневанный император повелел казнить святого Нестора, а святого Димитрия – пронзить копьями.

Утром 8 ноября 306 года в темницу святого пришли воины и исполнили приказ императора. Святой Лупп вытер полотенцем кровь мученика, снял с его пальца императорский перстень, который также омочил в крови. Позже по молитвам у этих святынь верующие получали исцеление. Максимилиан повелел убить и святого Луппа.

Тело святого великомученика Димитрия бросили на съедение диким зверям, но местные христиане тайно похоронили его. Когда страной правил святой равноапостольный Константин, над могилой святого Димитрия построили храм. Через 100 лет, когда на его месте строили новый, более величественный – были обретены его нетленные мощи.

Святой великомученик Димитрий почитается во всем православном мире. На Святой Горе, в частности, есть два скита, посвященные святому – Лаккоскит и скит монастыря Ватопед. Соборные храмы которых посвящены великомученику Димитрию.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".