Святой Иоасаф – мученик, который пострадал за проповедь о Святой Троице

Православные христиане 8 ноября (по новому стилю) отмечают день памяти афонского святого - преподобномученика Иоасафа.

О святом Иоасафе сохранилось немного сведений в Афонском патерике.

Преподобный Иоасаф был учеником Патриарха Константинопольского Нифонта, день памяти которого отмечается 24 августа.

Святой старался подражать примеру своего учителя. Так он достиг духовных высот и пожелал пролить и свою кровь за Христа.

Иоасаф рассказал о своем намерении Патриарху Нифонту. Патриарх провидел духом, что есть на то воля Божия. Он также предсказал, что ему предстоит пострадать в Константинополе.

После смерти святого Нифонта, Иоасаф отправился в Константинополь. Там он предстал перед судом за то, что проповедовал пред мусульманами о Святой Троице, о таинстве воплощения Иисуса Христа и Его крестной смерти.

Святого поддали мучениям, а затем отсекли голову. Это произошло 8 ноября (по новому стилю) 1536 года.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".