Афон в ноябре: митрополит Антоний поделился чудесными видами Святой Горы (фото)

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) разместил на своей странице в Фейсбук фотографии, которые он сделал во время недавней поездки на Святую Гору Афон.

Мы собрали некоторые высказывания владыки Антония о Святой Горе.

«Афон – это не столько особое место, сколько особое состояние, куда душа стремится постоянно».

«Здесь молиться особенно легко. Не в плане отсутствия духовных усилий, а в плане особенного ощущения чрезвычайно близкого присутствия Божия. Здесь ничто не отвлекает от молитвы».

«Святая гора Афон - это особое место на земле, где круглосуточно звучит молитва и находятся величайшие святыни православного мира».

«Здесь все, здесь абсолютно все делается с молитвой. Только на Афоне люди молятся не только до и после еды, а даже во время того, как убирают со стола».

«На Афоне иные искушения. Когда человек замыкается для внутренней борьбы, то проявляются совершенно другие страсти, которые в обыденной жизни ты даже не замечаешь. Здесь ты начинаешь понимать: мир бесовский далеко не абстрактен».

«Каждый святогорский монастырь имеет свою притягательную силу. В каждом монастыре есть то, что нужно впитать в себя».

«Афон — это второй Иерусалим, это своего рода земля обетованная, то есть место, в которое стремится сердце монаха».

«Каждый монах, особенно несущий свое послушание в гуще современных событий, обязательно должен побывать на Святой Горе: там есть возможность осмыслить свой путь и сверить ориентиры».

«Когда ступаешь на землю Афона, этот земной мир остается в прошлом: ты уже оказываешься в идеальном мире, где все служит собиранию тебя как человека и как монаха».

«Афон — это пример самоотверженного духовного подвига. Люди, которые там живут, много трудятся, постоянно молятся и мало спят. Там нет той суеты, которая окружает нас в миру, на материке».

«У каждого из нас есть свой определенный внутренний ресурс душевных и духовных сил. Когда я ощущаю, что мои силы истощаются, как разряженная батарейка, тогда я знаю, что опять надо спешить на Афон».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".