В Афины прибыл Пояс Пресвятой Богородицы со Святой Горы Афон (фото)

В Афинах до 13 ноября будет находиться величайшая святыня православного мира - Пояс Пресвятой Богородицы из афонского монастыря Ватопед.

Пояс Богородицы сопровождал многолюдный крестный ход.

В Афинах сопровождает святыню наместник афонского монастыря Ватопед архимандрит Ефрем (Куцу) и братия.

***Пояс Пресвятой Богородицы (греч. Ζώνη τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου) принадлежал Деве Марии. В предании говорится, что соткала его из верблюжьей шерсти Сама Божия Матерь. После Успения Пресвятой Богородицы святыня хранилась у апостола Фомы. Он не присутствовал во время погребения Пресвятой Девы и пришел в Иерусалим лишь спустя три дня.

Когда апостолы открыли гробницу Богородицы, чтобы Фома мог проститься с Ней – обнаружили ее пустой. Осталась лишь одежда, в которой была погребена Пречистая. На третий день Пресвятая Дева явилась апостолов и утешила их словами: «Радуйтесь! - ибо Я с вами во все дни». Согласно преданию до этого Она явилась Фоме и с Небес бросила ему Свой Пояс.

В X веке Пояс разрезали на части и передали их в обители Болгарии, Грузии, России, Кипра и на Святую Гору, в монастырь Ватопед. В XII веке было установлено празднование положения святого Пояса, который отмечали 31 августа (по старому стилю). Именно ту часть святыни, которая хранится в афонской обители, брали с собой в военные походы византийские императоры.

На Святой Горе насельников Ватопедской обители называют «агиазонитами», или «святопоясниками». Монахи изготавливают пояски и прикладывают их к Поясу Пресвятой Богородицы, которые потом паломники увозят к себе домой.

Фото: pemptousia.gr.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".