Синод Элладской Церкви "назначил" афонского святого небесным покровителем войск связи

Священный Синод Элладской Православной Церкви провозгласил преподобного Паисия Афонского святым покровителем войск связи греческой армии.

Как сообщает греческое информационное агентство «Ромфея», такое решение было принято по просьбе военных капелланов генерального штаба Национальной обороны Греции.

Священный Синод Элладской Православной Церкви проходил 1–2 ноября под председательством Архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.

Синод Элладской Церкви одобрил предложение синодальной комиссии по социально-благотворительной деятельности относительно публикации синодальной энциклики, касающейся отчетов о расходах на благотворительную деятельность в 2017 году в Афинской Архиепископии и митрополиях Элладской Церкви.

Священный Синод также принял решения относительно утверждения рядов новых богослужебных текстов и восстановления бывших монастырей.

Также Священный Синод Элладской Церкви рассмотрел отдельные проблемы из жизни митрополичьих епархий, отчеты синодальных комиссий, кадровые вопросы.

Как известно, святой Паисий служил телеграфистом в армии Греции во время гражданской войны.

Паисий Святогорец один из самых уважаемых греческих старцев XX века. Преподобный родился 25 июля 1924 года в небольшом греческом селении Фарасы на территории Турции. С юных лет Паисий Святогорец желал стать монахом, поэтому после службы в армии в 1950 году он приехал на Святую Гору Афон, где принял монашеский постриг. Старец оставил миру неоценимое духовное наследие - свои поучения. Одно из самых известных - Собрание Слов преподобного Паисия Святогорца в 6-ти томах. Священный Синод Вселенского Патриархата 13 января 2015 года причислил старца Паисия к лику святых Православной Церкви.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".