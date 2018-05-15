Митрополит Онуфрий у игумена афонского монастыря Дохиар попросил молитв об украинском народе и властях

На Афоне Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий поблагодарил игумена монастыря Дохиар архимандрита Григория за сохранение духа Святой Горы и попросил молитв об украинском народе.

Как сообщает "Православное наследие на Святой Горе Афон", Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в соборном храме, возглавил молебен с акафистом Божией Матери перед чудотворной иконой «Скоропослушница» и вознес свои молитвы за Украину. Также состоялась духовная беседа с игуменом монастыря архимандритом Григорием.

«Мы хотим поблагодарить отца игумена за тот дух, которым мы себя наполняем в этой святой обители, на этой Святой Горе - это дух любви к Богу. Прошу молитв за себя грешного и за нашу страну православную, чтобы Господь дал властям добрые мысли, добрые желания. Господь дает нам то, что мы заслуживаем, и, если мы заслуживаем лучшего, то и плохое станет хорошим. А, если мы будем грешить, то и хорошее станет для нас розгами», - сказал в беседе с игуменом Дохиара митрополит Онуфрий.

Блаженнейший отметил, что и в Украине, и в Греции Церковь сегодня претерпевает притеснения, но эти испытания необходимо с благодарностью принимать от Бога.

«Сейчас такое время, что Господь испытывает наши православные страны – и Эллада страдает по-своему, и мы страдаем по-своему. Но сказано, что суд начинается с Дома Божия. И, если Господь нас испытывает, если дает нам вкушать горькое - значит Господь нас еще любит, еще не отвернулся от нас. Прошу святых молитв отца Игумена и братии, чтобы мы все с благодарностью принимали, старались жить с Богом, и чтобы зло нас не оторвало от Церкви», - обратился к афонскому игумену Предстоятель УПЦ.

Архимандрит Григорий отметил, что православие сегодня находится в гонении, поэтому каждый православный христианин должен усиленно исповедовать веру Христову.

«Православная Церковь сейчас в гонении, где бы она не находилась. Сегодня происходят очень страшные гонения, и от нас требуется смирение, молитвы и исповедование. Сейчас должно быть время исповедников. Есть период апостолов, пророков, мучеников, а сегодня наступил период исповедников. Каждый христианин должен исповедовать Христа. Крестное знамение, которое мы совершаем по дороге, и есть исповедование. Крест, который мы возложим на себя, когда будем есть в ресторане, и будет исповедование. Пост – это также исповедование. И мы должны взять это оружие исповедования для того, чтобы усмирить нашего врага дьявола», - рассказал афонский игумен.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий и архимандрит Григорий затронули в своей беседе тему непослушания.

«Как пастырь я должны сказать, что мы живем в период непослушания. Это эпоха, когда пали Адам и Ева - эпоха непослушания. И непослушание является большой проблемой Церкви, потому что именно послушание взращивает смирение. А смирение- это Рай. И лучшая дорога в Царство Небесное - это смирение и беднота», - отметил игумен афонского монастыря.

В конце духовной беседы архимандрит Григорий поблагодарил Предстоятеля УПЦ за его простоту, которая является примером смирения для православного человека.

«Благодарю вас, что вы своей простотой, своей одеждой, своим смирением показываете нам истинный путь Божий», - сказал архимандрит Григорий.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".