В день своего рождения Предстоятель УПЦ молился на Афоне со всеми, кто приехал его поздравить

В день своего рождения, 5 ноября, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил богослужение в Старом Русике – ските Свято-Пантелеймоновского монастыря на Святой Горе Афон.

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", ссылаясь на данные информационно-просветительского отдела УПЦ, его Блаженству сослужили управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, епископ Шепетовский и Славутский Евсевий.

За богослужением также молились священники, монахи и миряне, которые приехали на Афон из Украины.

Была вознесена сугубая молитва за Украину.

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий прибыл на Святую Гору с паломническим визитом 31 октября.

Он посетил монастырь Дохиар, где совершил Божественную литургию в соборном храме и возглавил молебен с акафистом Божией Матери перед ее чудотворной иконой «Скоропослушница», которая находится в обители.

Имел духовную беседу с игуменом монастыря Дохиар архимандритом Григорием. Владыка попросил у геронды с братией усиленных молитв о мире в Украине и благословение для украинского народа и украинской власти.

Также Митрополит Онуфрий совершил заупокойную Литургию в храме на “костнице” Свято-Пантелеимонова монастыря, где находятся погребения почившей братии обители.