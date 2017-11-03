В Греции презентовали книгу о чтимом на Афоне святом-выходце из Украины

В Греции состоялась презентация уже второго издания об особо почитаемом на Афоне святом, который родился в Украине.

Книга «Иоанн Русский», митрополита Халкиды Хризостома вышла в свет в издательстве «Архондарик книголюбов».

Книгу представили в рамках Димитриады – дней празднования памяти великомученика Димитрия Солунского.

На презентации также состоялся показ документального фильма «Святой Иоанн Русский: образец терпения».

Доктор богословия Аристея Кавура, которая презентовала книгу, отметила, что издание «раскрывает единство жизни Церкви».

На презентации также выступил автор книги – митрополит Хризостом. Владыка сказал, что святой Иоанн Русский является зримым знаком присутствия Бога в мире.

*** Святой Иоанн Русский родился в Украине, в православной семье, в конце XVII века. Повзрослев, он отправился на службу в армию. Также он был участником русско-турецкой войны.

В 1711 года попал в плен и был продан начальнику конницы. Так он попал в турецкий город Прокопию. Здесь его склоняли принять ислам. Терпя побои, он все же не соглашался отрекаться от Христа. Видя смелость Иоанна, его господин прекратил мучения и больше не обязывал его принять ислам. Святой жил в стойле скота, за которым ему поручили ухаживать. Он усердно исполнял всю тяжелую работу и отличался добрым нравом. Иоанн часто пребывал в уединении и молитве. Хозяин предложил ему свободу, но святой отказался. Он так и жил в рабстве, каждую ночь убегая храм святого великомученика Георгия, где он мог молиться и причащаться. Будучи сам бедным невольником, он помогал нищим.

Предчувствуя свою смерть, он попросил позвать к нему священника. Однако священнослужитель боялся появиться со Святыми Дарами в доме турецкого начальника. Он вложил Тело и Кровь Господни в яблоко и передал их святому.

Праведник причастился и мирно умер 27 мая 1730 года. Турок передал тело святого священнику, чтобы тот мог похоронить его по христианскому обычаю. На похороны святого пришли многие христиане. Спустя 3,5 года священнику во сне было открыто, что мощи святого Иоанна нетленные. Их вскоре обрели и перенесли в храм, в котором при жизни молился святой.

Часть мощей святого Иоанна Русского хранится на Святой Горе в Свято-Пантелеимовом монастыре.

Фото: romfea.gr.

С использованием материалов «Фома в Украине».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".