На Афоне Предстоятель УПЦ помолился за Украину перед чудотворной иконой Богородицы "Скоропослушница"

Продолжается паломнический визит Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия на Святую Гору.

Митрополит Онуфрий 3 ноября совершил Божественную литургию в обители Дохиар. Как известно, в этом монастыре хранится чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница».

Предстоятель Украинской Православной Церкви совершил акафистное пение и помолился за Украину и наш народ перед этим чудотворным образом.

Также после богослужения Митрополит Онуфрий побеседовал с братией монастыря.

***Икона Богородицы "Скоропослушница" находится на Святой Горе, в обители Дохиар. Согласно монастырскому преданию, история образа связана с монахом по имени Нил. В 1664 году он исполнял послушание на кухне.

Однажды, проходя ночью в трапезную с зажженной лучиной, он услышал от иконы Богоматери, который висел над дверью, голос. Царица Небесная сказала ему не ходить здесь и не коптить ее образ. Монах не поверил услышанному, подумал, что это шутка братьев и продолжал ходить в трапезную, как и раньше. Он потерял зрение и искренне, со слезами, просил прощения у Божией Матери, что не послушался Ее сразу.

Нил вновь услышал голос, исходящий от иконы: "С этой поры будет именоваться сия икона Моя Скоропослушницею, потому что скорую всем, притекающим к ней, буду являть милость и исполнение прошений". Монах исцелился.

Православные христиане молятся перед иконой Божией Матери «Скоропослушница» 22 ноября (по новому стилю).

С использованием материалов Информационно-просветительского отдела УПЦ.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".