Преподобный Филофей – афонский святой, которого, по молитвам матери, вывела из тюрьмы Богородица

Православные христиане 3 ноября (по новому стилю) отмечают день памяти афонского святого - преподобного Филофея.

Феофил, будущий святой Филофей, родился в Македонии. Семья, в которой он родился, вынуждена была переехать в другую местность, спасаясь от турок. Его отец умер рано. Мать святого с двумя сыновьями скиталась на чужой земле, терпя обиды и оскорбления от местных жителей.

В то время турки насильно отнимали у христиан детей и заставляли их принимать ислам. Так был похищен и Феофил с братом. Их отправили в темницу.

Мать непрестанно молилась о своих детях к Пресвятой Богородице. Молитва матери была услышана – ее дети чудесным образом были спасены и выведены из темницы.

Однажды ночью заключенным детям явилась Божия Матерь в виде их родной матери, и сказала: «Встаньте, дети мои возлюбленные, и следуйте за Мною». Мальчики обрадовались и последовали за Ней. Тюремные двери открылись сами и Богоматерь, вывела оттуда детей и привела их в Богородичный монастырь, в Неаполь. Она повелела им, чтобы они слушались игумена и братию, а затем, чтобы они приняли монашество. Пресвятая Дева также сказала: «Я, спустя несколько времени приду к вам: успевайте, дети, в подвигах духовной жизни, и прощайте!». Она благословила их и стала невидимой.

Дети рассказали игумену о случившемся. Он поручил мальчиков одному из старцев. Так они изучили Священное Писание и правилам иноческой жизни.

Вскоре братья были пострижены в иночество. Феофил при постриге получил новое имя - Филофей.

Мать не знала как сложилась судьба ее сыновей. Она также приняла иночество с именем Евдокия в женском монастыре, в Неаполе. Примечательно, что ее постригал тот же старец, который постриг в иночество ее сыновей.

Однажды, по случаю храмового праздника, в мужскую обитель, где жил преподобный Филофей с братом, пришли монахини из женского монастыря, среди которых была и Евдокия. После литургии младший из детей Евдокии, встретив своего брата, случайно назвал его мирским именем. Евдокия подошла к ним, назвала каждого из них по имени. Они благодарили Бога за встречу.

Евдокия расспрашивала их, как им удалось спастись. Они удивлялись, ведь думали, что это она привела их сюда. Мать поняла, что в виде ее, мальчиков спасла Богородица. С того времени Евдокия оставалась в обители и благодарила Бога и Божию Матерь за оказанную милость.

Дьявол искушал Филофея через одну девушку. Она была насельницей женского монастыря и часто приходила в мужской – к старцу. Она искусилась красотой Филофея, которого она стала искушать на блуд. Однако Феофил не поддавался на ее уловки – он напомнил ей о принесенных обетах. Филофей был вынужден рассказать обо всем наместнику. Тогда девушку вывели из обители.

Филофей, чтобы избежать похвалы от братии, которая сравнивала его с благочестивым Иосифом, решил оставить монастырь. Игумен благословил его.

Святой отправился на Афон и остановился в Дионисиате. Здесь он прожил несколько лет, а затем пожелал удалиться для более уединенного образа жизни в пустынь.

Однажды дьявол, под видом человека, потерпевшего кораблекрушение, явился ему, стоя на прибрежной скале. Он просил святого помочь ему. Как только Филофей приблизился к нему – тот попытался столкнуть его в пропасть. Господь сохранил его.

Затем на него напали турки. Ученики святого скрылись в лесу, а Феофил оставался в своей келии. Он перекрестился, воздел руки к небу и молил Господа, чтоб Он спас его с учениками от разбойников. Как только закончил он молиться – на море начался шторм и турки, видя опасность для своих кораблей, уплыли.

Святой получил от Бога дар прозорливости. Однажды в Ватопеде во время литургии, святой увидел ворона, который кружился над одним из священников. Он понял, что несчастный монах недостойно совершает Божественное служение. Преподобный сказал ему о чрезвычайной важности иерейского служения и убедил оставить священнодействие.

Филофей мирно умер в глубокой старости, в возрасте 84 лет, 3 октября (по новому стилю). Преподобный запретил ученикам погребать его тело, велел бросить его в лес на расхищение зверям и птицам, что ученики и исполнили. Однако Господь не допустил, чтобы тело святого было так терзаемо по смерти. Старец-рыболов остался ночевать на море. Перед утром он увидел в лесу свет. Он подумал, что то костер и пошел туда, чтобы его затушить, а обнаружил благоухающую главу святого. Старец перенес мощи в свою келию, но в следующую ночь ему во сне явился Филофей и приказал ему немедленно отдать главу ученикам его, что старец и исполнил, рассказывая им о виденном им чуде.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".