На Святой Горе Предстоятель УПЦ молился перед мощами великомученика Артемия в день его памяти

Продолжается паломнический визит Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия на Святую Гору Афон.

В частности, Митрополит Онуфрий посетил Свято-Пантелеимонов монастырь.

Вечером, 1 ноября, Предстоятель УПЦ, совершил панигир в честь великомученика Артемия, день памяти которого отмечается 2 ноября. Мощи святого Артемия храняться в этом афонском монастыре.

***Святой великомученик Артемий был военачальником в правление равноапостольного царя Константина Великого, а затем - его сына Констанция.

Святой имел много наград за службу и отвагу, был наместником Египта. Он много потрудился для распространения христианства в этой стране. После императора Констанция на престол взошел Юлиан, который намеревался вернуть язычество и был гонителем на христиан. В Антиохии Юлиан повелел придать мучению двух епископов, которые не соглашались отрекаться от Христа. Тогда в город пришел Артемий и публично обличил правителя. Император приказал жестоко пытать святого.

Затем великомученика бросили в темницу. Когда святой молился, ему явился Спаситель в окружении ангелов и сказал, чтобы мученик вытерпел все до конца, так как его ожидает венец в Царствии Небесном. Великомученик обрадовался, благодарил и славословил Бога.

Юлиан потребовал, чтобы святой Артемий признал языческих богов. Святой отказался и был осужден на муки, которые переносил безропотно. Святой Артемий был обезглавлен в 362 году.

С использованием материалов Информационно-просветительского отдела УПЦ.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".