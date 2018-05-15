"Когда люди начнут молиться, они станут есть золотыми ложками": афонский монах о силе молитвы

Истинного христианина молитва должна сопровождать всю жизнь. Афонские монахи учат прибегать к ежедневной молитве каждому верующему человеку. Геронда Савва, ученик Преподобного Паисия Святогорца, рассказал о том, какую силу имеет молитва на все случаи жизни, и как, обращаясь к Господу, человек может получить прощение, исцеление и спасение.

Молитва для прощения

«Даже самый грешный человек на земле, даже убийца или заключенный, когда узнает любовь Христову, сразу поменяет свою жизнь, свои мысли, свое сознание. Самый грешный человек после того, как покается, сможет подняться.

Господь уважает человека, уважает его свободу. Господь говорит: «Кто меня любит, тот исполняет мои заповеди». Поэтому мы должны отвергнуться своей воли и стараться исповедоваться и исполнять заповеди.

Сегодня должен покаяться весь народ, а особенно же должны покаяться люди церкви, православные. Потому что сказано в Писании, что когда Господь придет во втором Пришествии, он отделит овец от козлищ.

И нам всем надо уже сейчас покаяться, чтобы оказаться одесную Господа».

Молитва во имя спасения

«Когда я пришел на Афон, я познакомился с преподобным Паисием Святогорцем и стал монахом. Святой Паисий был очень простым и смиренным, поэтому сейчас Господь его прославил. Паисий много молился, постился и имел в своем сердце любовь ко всем людям. А, когда его кто-то ругал, а его много ругали, он за все благодарил Бога, и любил всех своих обидчиков. И сейчас мы все видим, что он святой.

Нужно всегда благодарить Бога, вкушаем ли пищу, пьем, спим. Даже птицы в небе прославляют Господа, так и мы, люди, должны непрестанно словословить Всевышнего. Нас выгоняют, нас оскорбляют, ругают – на все, что происходит в нашей жизни, мы должны говорить: «Слава тебе, Боже, за все!».

Молитва как путь к исцелению

«Старец Паисий говорил, что рак - это средство для спасения. И многим людям Господь дает эту болезнь для того, чтобы они покаялись. Если же эта болезнь у ребенка, то чаще всего Господь дает ее для того, чтобы родители начали ходить в церковь, чтобы они приносили покаяние, исповедовались и причащались. И было много случаев, когда Господь исцелял этих детей по молитвам их родителей».

Молитва для благосостояния

«Старец Паисий говорил, что когда люди начнут молиться, они станут есть золотыми ложками. Потому что, когда мы перестаем молиться, у нас сразу начинаются проблемы. А, чем больше мы молимся, тем больше блага получаем от Господа. С помощью молитвы многие люди стали богатыми, нашли работу, исцелились. Молитва решает все проблемы, именно молитва является ключом, открывающим нам все двери».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".