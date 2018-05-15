Герасим Новый – афонский святой, который много путешествовал, творил чудеса и основал монастырь

Православные христиане 2 ноября (по новому стилю) отмечают день памяти преподобного Герасима Нового.

Святой был родом из селения Трикала в Пелопоннесе. Его родители были богатыми и благочестивыми людьми. Мальчик получил образование в училище.

Достигнув совершеннолетия он решил принять монашество и прибыл на остров Закинф, а затем посетил в Грецию, Фессалию, Эвксинский Понт, Константинополь и Афон.

cПосле – он отправился в паломничество на Святую Землю. Затем побывал в Антиохии, Дамаске, Александрии; прошел весь Египет и Варварию, и вновь возвратился в Иерусалим. В Храме Гроба Господня он исполнял послушание – зажигал кадило.

Патриарх Герман рукоположил Герасима в диакона, а потом - в священника.

Святой удалялся на Иордан, где пребывал в безмолвии. После - возвратился в Иерусалимскую патриархию, но здесь не было возможности вести уединенный образ жизни, и Герасим отплыл на Крит, а затем - в Закинф. Здесь он жил в пещере, ведя аскетический образ жизни. Здесь он прожил 5 лет. А потому блаженный Герасим, по внушению свыше, оставил Закинф и, прибыл на остров Кефалонийский, где поселился в месте, называемом Пещеры. К нему стали приходить люди за духовным советом.

Он вновь удалился в пустынное место - в Омалу, где поселился в старой запустелой церкви, которую при помощи местных жителей возобновил и назвал Новым Иерусалимом. Рядом он построил себе келию. Со временем здесь образовался женский монастырь. Герасим стал духовником монахинь. Здесь он жил в течение 30 лет.

Господь даровал ему дар чудотворения – он вымолил у Бога дождь во время засухи. Также он исцелял больных, изгонял бесов.

О дне своей смерти святой Герасим знал заранее. Накануне он собрал насельниц монастыря, благословил, помолился о них и умер 15 августа 1579 года на 71-м году жизни.

Спустя 2 года его мощи обрели нетленными.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".