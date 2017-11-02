Предстоятель УПЦ молится перед афонскими святынями о мире в Украине
Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий по многолетней традиции отправился отмечать свой день рождения на Афон.
Его сопровождают митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, епископ Шепетовский и Славутский Евсевий и духовенство УПЦ.
У ворот Свято-Пантелеимоновой обители Предстоятеля встречали насельники монастыря во главе с игуменом - архимандритом Евлогием.
Митрополит Онуфрий посетил монастырский собор, в котором находятся мощи святого великомученика Пантелеимона. Перед афонскими святынями Предстоятель помолился о мире в Украине и за наш народ.
Во время пребывания на Святой Горе Предстоятель УПЦ посетит монастыри. Блаженнейший Митрополит Онуфрий более 20 лет подряд ежегодно приезжает на Афон, где встречает день рождения.
С использованием материалов Информационно-просветительского отдела УПЦ.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".