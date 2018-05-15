День рождения ЕС: афонские монахи - о Европейском союзе

Европейский союз был основан 1 ноября 1993 года. Ежегодно в этот день мир празднует День рождения ЕС. Мы собрали изречения старцев Святой Горы Афон об этом союзе 28-ми стран мира.

«Мир, - подчеркивал старец, - всегда управляется Словом Божиим, им не управляют ни американцы, ни европейцы. Они могут господствовать недолго. Бог им разрешает, чтобы они наказали сами себя. Произойдут события, которые потрясут народы. Это ещё не будет Второе Пришествие, но люди вернутся к вере и будут просить, чтобы им рассказали о Христе». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Я не политик, чтобы судить Европу. Но нет искренности. Нет искренности… Объединенная Европа - до сих пор не могут единую конституцию создать. Как управлять этой всей объединенной Европой. Потому что они не могут согласиться друг с другом. Поскольку там во всем этом процессе участвуют люди, которые не верят в Единого Бога, в Одного Единого Бога. Что?! Как они могут договориться?!». Игумен монастыря святого Павла архимандрит Парфений (Мурелатос).

«Как вы знаете, мы относимся к греческому государству. Поэтому каждый монастырь сейчас испытывает кризис, так как испытывает кризис Греческая земля. На протяжении последних трех лет многие монастыри испытывают очень большие трудности. Но с помощью Богоматери мы всё это преодолеваем». (Иеромонах Иосиф – заместитель игумена монастыря Ксенофонт святой горы Афон).

«Насельники Кутлумуша полагают, что существует две разных Европы: «Европа свободных и созидательных людей и Европа ростовщиков – это неблаговидное образование мамоны и несправедливости, которое стремится управлять и высосать последние соки из народов и государств. Последние годы нас вынуждают полностью и без предварительных условий подчиниться этому образованию. Чтобы появилась новая Греция, трагически видоизмененная, новый тип грека – дешевого и продажного, впряженного в колесницу международной олигархии». (Монах Арсений из Кутлумушского скита).

«Пусть Украина, скажем, войдет в Европу. Но пусть вначале проголосуют и согласятся с единой конституцией для европейских государств, где будет четко указано, что мы верим в Единого Бога. И обеспечена свобода вероисповедания в Единого Бога». Игумен монастыря святого Павла архимандрит Парфений (Мурелатос).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".