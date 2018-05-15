Гавриил Афонский – святой, который привез со Святой Горы камни для строительства одесского храма

Православные христиане 1 ноября (по новому стилю) отмечают день памяти преподобного Гавриила Афонского.

Георгий, будущий святой Гавриил, родился 8 января 1849 года в Киевской губернии, в бедной семье. В 12 лет он остался сиротой. В юном возрасте совершил паломничество по святым местам родной губернии. Позже - жил в Феофановской пустыни, которая относилась к Михайловскому Златоверхому монастырю.

В 1867-1868 годах он посетил Святую Землю, а затем Афон. Святой остался на Святой Горе, в Ильинском скиту. В 1869 году он был пострижен в монашество с именем Гавриил, в честь Архистратига Гавриила. В 1876 году стал экономом на судне «Святой пророк Илия», которое принадлежало скиту. Корабль совершал регулярные рейсы со Святой Горы в Константинополь, Одессу, Мариуполь. Примечательно, что команду составляли афонские монахи. Во время Русско-турецкой войны корабль находился в Таганроге и Ростове-на-Дону. После ее завершения – возвратился на Афон.

Гавриил стал исполнять послушание казначея и эконома. Затем Гавриил стал наместником Свято-Ильинского скита; в 1891 году - архимандритом.

Будучи наместником монастыря, он трудился над его благоустройством; успешно урегулировал конфликт между скитом и монастырем Пантократор, а это позволило расширить владения скита и начать строительство соборного храма. На строительные работы собирали деньги по всей Российской империи.

Архимандрит Гавриил помогал в деле строительства Ильинского подворья в Одессе. Часть камней, которые использовались в строительстве, архимандрит лично привез со Святой Горы на судне «Святой пророк Илия». Освящение храма в подворье состоялось при участии архимандрита Гавриила в декабре 1896 года.

По указанию наместника в афонском Свято-Ильинском скиту построили общежительный корпус и начали возводить новый собор, строительные роботы завершились уже после смерти святого.

В 1901 году он отправился в Одессу, чтобы посетить подворье Свято-Ильинского скита. Однако, по дороге резко ухудшилось состояние его здоровья. Святой Гавриил умер 1 ноября (по новому стилю), причастившись за день до этого Святых Христовых Тайн.

Тело архимандрита перевезли в Одессу, где его и похоронили в склепе храма подворья, в которое он направлялся. По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела 22 июля 1994 года были обретены мощи святого Гавриила. В 1995 году он был причислен к лику святых.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".