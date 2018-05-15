Хеллоуин: 10 мыслей афонских святых о бесах и их влиянии на человека

Хеллоуин. Накануне этого дня, который отмечается 31 октября, вечером перед католическим Днем всех святых, мы собрали изречения афонских старцев о природе темных сил и об опасности заигрывать с ними.

«Черные силы тьмы безсильны. Сами люди, удаляясь от Бога, делают их сильными, потому что, удаляясь от Бога, люди дают диаволу права над собой». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Если ясно увидишь Сатану, и он будет опалять тебя своим огнем и захочет пленить ум твой, то опять не убойся, но крепко надейся на Господа и говори: «Я хуже всех», и отойдет от тебя враг». (Преподобный Силуан Афонский).

«Человек становится посмеянием для бесов. И тогда они издеваются над ним с помощью картин и видений, явлений и откровений, символов и чисел, предрассудков и гаданий и целой кучи суеверий. Бог да сохранит от такого извращения!». (Преподобный Иосиф Исихаст).

«Один неискусный монах страдал от бесов, и когда они нападали на него, то он убегал от них, и те гонялись за ним. Если случится с тобою подобное, то не убойся и не беги, но стань мужественно, смири себя и скажи: «Господи, помилуй меня, великого грешника», — и бесы исчезнут; а если будешь трусливо бежать, то они загонят тебя в пропасть. Помни, что в тот час, когда на тебя нападают бесы, смотрит на тебя и Господь, как ты уповаешь на Него?». (Преподобный Силуан Афонский).

«Денница был самым светлым ангельским чином! А до чего он дошел… От гордости бесы удалились от Бога тысячи лет назад, и по гордости они продолжают удаляться от Него и остаются нераскаянными. Если бы они сказали только одно: «Господи, помилуй», то Бог что-нибудь придумал бы (для их спасения). Если бы они только сказали «согреших», но ведь они этого не говорят. Сказав «согреших», диавол снова стал бы ангелом. Любовь Божия безпредельна. Но диавол обладает настырной волей, упрямством, эгоизмом. Он не хочет уступить, не хочет спастись. Это страшно. Ведь когда-то он был ангелом!». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Бесы, как тьмою ум омрачают и как водою погашают огонь, так дремотою и сном они одолевают, чтобы иметь возможность лишить душу всех добрых дел и навести на нее страсти». (Преподобный Паисий Величковский).

«Благий Бог сотворил ангелов. Однако от гордости некоторые из них пали и стали бесами. Бог создал совершенное творение – человека – для того, чтобы он заменил отпадший ангельский чин. Поэтому диавол очень завидует человеку – созданию Божию. Бесы горланят: «Мы совершили один проступок, и Ты нас тиранишь, а людей, у которых на счету так много провинностей, — Ты прощаешь». Да, прощает, но люди каются, а бывшие ангелы пали так низко, что стали бесами, и вместо того, чтобы покаяться, становятся все лукавее, все злобнее». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Три врага воюют с человеческим родом: бесы, наше собственное естество и привычка. Вне этого другой войны не существует. Так вот, если удалишь беса, который мучает все человечество, тогда мы все будем хорошими. Вот кому ты должен приписать несправедливость, его ненавидеть, его осуждать и до конца иметь его врагом». (Преподобный Иосиф Исихаст).

«Надо быть внимательными, закрывать окна и двери – то есть наши чувства. Надо не оставлять для лукавого открытых трещин, не давать ему пролезать через них внутрь. В этих трещинах и пробоинах наши слабые места. Если оставить врагу даже маленькую трещинку, то он может протиснуться внутрь и причинить тебе вред. Диавол входит в человека, у которого в сердце есть грязь. К чистому созданию Божию диавол не приближается. Если сердце человека очистится от грязи, то враг убегает и снова приходит Христос». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Бесы, когда приближаются и трубят о сражении, не идут туда, где ты их победишь без сетований, а проверяют, где у тебя слабость. Там, где ты их нисколько не ожидаешь, они пробивают стены крепости. И когда они найдут душу немощной и участок слабым, всегда там его и побеждают и делают его виновным». (Преподобный Иосиф Исихаст).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".