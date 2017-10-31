Фотофакт: крестный ход с "Иверской" иконой Богородицы на Святой Горе Афон
09:32, 31 октября 2017Афон
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Православные христиане всего мира 26 октября (по новому стилю) молились перед чудотворной иконой Божией Матери «Иверская» («Вратарница»). Образ находится на Святой Горе Афон в монастыре Иверон.
Два раза в году - 26 октября и во вторник Светлой седмицы монахи Святой Горы идут торжественным крестным ходом, неся «Иверскую» икону Пресвятой Богородицы.
Предлагаем вашему вниманию фотографии с крестного хода.
Фото: Православие.RU / Владимир Орлов.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".
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