Фотофакт: крестный ход с "Иверской" иконой Богородицы на Святой Горе Афон

Православные христиане всего мира 26 октября (по новому стилю) молились перед чудотворной иконой Божией Матери «Иверская» («Вратарница»). Образ находится на Святой Горе Афон в монастыре Иверон.

Два раза в году - 26 октября и во вторник Светлой седмицы монахи Святой Горы идут торжественным крестным ходом, неся «Иверскую» икону Пресвятой Богородицы.

Предлагаем вашему вниманию фотографии с крестного хода.

Фото: Православие.RU / Владимир Орлов.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".