Преподобный Евфимий – афонский святой, который превратил заброшенную овчарню в монастырь

Православные христиане 27 октября (по новому стилю) отмечают день памяти афонского святого - преподобного Евфимия, Нового Фессалоникийского.

Святой Евфимий родился в 824 году в Галатии, в селении Опсо (область современной Турции), в богатой семье. С раннего возраста он стал заботиться о семье, поступил на военную службу.

Мать святого нашла для сына невесту, он женился на ней, и вскоре у них родилась дочь Анастасия. Преподобный решил, что одного ребенка будет достаточно для утешения матери и ушел в монастырь, на гору Олимп, желая посвятить свою жизнь Богу. Тогда ему было 18 лет.

В обители на горе Олимп жил старец Иоанникий. Он, указывая на Никиту, сказал: «Этот юноша – дурной человек и человекоубийца». Его начали расспрашивать, действительно ли он является убийцей. Имея великое смирение, святой не стал перечить, и будучи не повинен ни в чьей смерти признал себя убийцей, готовым понести наказание. Когда его захотели связать - старец Иоанникий сказал: «Оставьте; я обвинил его пред вами, как убийцу, только для испытания. Если и в юности, и в мире, не испытав еще нашего жития, он, ради послушания, признал себя виновным в таком преступлении, то какого вида добродетели не совершит, когда сделается иноком!».

Затем его духовником стал другой старец – Иоанн, который постриг его в монашество с именем Евфимий.

Спустя 15 лет он оставил монастырь, желая вести более уединенный образ жизни. Он решил отправиться на Святую Гору Афон. По дороге он посетил Никомидию, чтобы узнать, как живут его родственники. Ему сказали, что у них все хорошо, но они скорбят, что он оставил мир. Святой передал им свой крестик и попросил рассказать, что теперь он не Никита, а инок Евфимий и что они, если хотят, могут последовать его примеру. Сначала они удивились таковому предложению и плакали, но потом, выдав дочь Анастасию замуж, укрепленные помощью свыше, приняли монашество.

Святой прибыл на Афон, где вел аскетический образ жизни. Он в течение 3 лет жил в пещере, затворником, борясь с бесовскими искушениями.

По прошествии 3 лет святой вновь ушел на Олимп, куда призывал его старец Феодор, который постриг его в великую схиму. Затем Евфимий и Феодор уже вдвоем вернулись на Афон.

Когда он узнал о смерти своего старца – отправился в Солунь на его погребение. Здесь его радушно встретили местные жители, знавшие о его подвигах. Здесь святой проповедовал слово Божие. В этом городе его рукоположили в иеродиакона. После чего он вновь ушел на Святую Гору, где пробыл недолго, потому что к нему стали приходить многие ученики, а он хотел уединения.

С двумя подвижниками - Иоанном Коловом и Симеоном, он удалился на остров Новых (теперь – остров святого Евстратия). Здесь на них напали сарацины, которые взяли монахов в плен. Корабль, на борту которого находились монахи, вдруг стал как вкопанный, никак не двигался с места, в то время, когда второй плыл. Варвары поняли, что так произошло из-за того, что они пленили монахов. И их освободили, вернув на остров. Святой Евфимий сказал им, что они обидели Бога и будут наказаны. Так и произошло – на обратном пути корабль, на котором ранее были пленены монахи, взяли в плен римляне.

Святой Евфимий со своими учениками перешел во Врастаму и безмолствовал во рву и иногда навещал братию. А затем вновь отправился на Афон.

Он также прославился как чудотворец. Однажды ученики его решили взойти на вершину горы, но Евфимий не давал своего благословения, но они все же пошли. Во время пути вдруг выпал снег, но святой, предвидя опасность, поспешил к ним на помощь и таким образом непослушных спас от холода и голода.

Он также получил Божественное откровение: «Евфимий! Иди в Солунь; там, в горах, к востоку от города, найдешь ты вершину, называемую Перистера, с источником воды, и увидишь храм святого апостола Андрея Первозванного, древле благолепно созданный, а теперь превращенный в овчарню; очисти это место и для спасения душ преврати в монастырь: Я помогу тебе во всем. Нехорошо тебе долее оставаться в пустыне, в борьбе с демонами, которые, давно побежденные твоей добродетелью, удалились от тебя». Святой все исполнил.

Живя 42 года вдали от родственников, святой призвал их к себе. Мужчины были приняты в мужской монастырь, а женщины в женский.

Перед смертью, день которой он знал заранее, он отправился на Афон. В день перенесения мощей святого Евфимия, преподобный призвал к себе на трапезу братию, чтобы отпраздновать этот день. На другой день он взял с собой монаха Георгия и удалился с Афона на остров Священный. Там он жил в течение 5 месяцев. Он умер, после болезни, 27 октября. Его нетленные мощи, спустя 2 месяца, перенесли в обитель, в Перистеры.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".