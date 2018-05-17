12 мыслей афонских монахов о том, как не попасть в ад

Целью жизни каждого христианина является достижение спасения души. О муках адских мало говорится в Писании: «Там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 25:30). Христос пришел в мир не для того, чтобы запугать адом, а чтобы искупить верующих от смерти и ада. Однако, в деле спасения души важны также действия самих христиан, так как «Вера без дел мертва есть» (Иак. 2,17). Мы собрали изречения афонских святых и старцев, которые помогут понять, что необходимо делать для того, чтобы не попасть в ад.

«Несчастья, боль и поношения искупают нас от ада».

(Преподобный Паисий Святогорец).

«Господь научил меня держать ум во аде, и не отчаиваться, и так смиряется душа моя, но это не есть еще настоящее смирение, которое неописуемо. Когда душа идет к Господу, то бывает в страхе, но когда увидит Господа, то от красоты славы Его неизреченно радуется, и от любви Божией и от сладости Духа Святого совершенно забывает землю. Таков рай Господень. Все будут в любви, и от смирения Христова все будут рады видеть других выше себя. Смирение Христово в меньших обитает; они рады, что они меньше».

(Преподобный Силуан Афонский).

«Если когда подвигнут будешь на какое-либо дело и по такому побуждению душевному, чтоб избежать мучений ада или получить в наследие рай, то ты можешь и это мысленно направить к последней цели твоей - благоугождать Богу хождением в воле Его, потому что Бог хочет, чтобы ты вошел в рай, а не отошел в ад».

(Преподобный Никодим Святогорец).

«Если мы удалим от себя Духа Святого, то по необходимости впадем в руки врага нашего спасения, который влечет нас туда же, где и сам живет, то есть в ад преисподний».

(Афонский старец схиархимандрит Кирик).

«Если человек не переживёт духовного возрождения он обречён на ад».

(Преподобный Паисий Святогорец).

«Господи, научи меня, что должен я делать, чтобы смирилась моя душа. И снова в сердце ответ от Бога: «Держи ум твой во аде, и не отчаивайся»».

(Преподобный Силуан Афонский).

«Духовный человек должен достичь такого состояния, что если бы даже Бог и не впустил его в рай, то его это не волновало бы. Надо хорошенько понять, что сегодня мы живы, а завтра можем уйти, и стараться прийти ко Христу».

(Преподобный Паисий Святогорец).

«Гордые Царство Небесное не наследуют, но получат его лишь кающиеся – смиренные. Чувство смирения заменяет подвиги, а гордые и при подвигах погибнут. Итак – без покаяния нет никому спасения!».

(Афонский старец схиархимандрит Кирик).

«Смирение и любовь – вот самые главные средства для нашего спасения».

(Преподобный Паисий Святогорец).

«Я размышлял: «Обо что может споткнуться послушник, так что из-за этого попадет в ад? О своеволие, о преслушание, о пререкание». Иными словами, о то, что связано с послушанием. В таких согрешениях он может погрязнуть и не достичь Бога».

(Старец Ефрем (Мораитис)).

«Только покаяние отверзает затворенные двери райские… Царство Небесное приближается, или даруется, только тому, кто кается Богу – Создателю своему».

(Афонский старец схиархимандрит Кирик).

«Бог добр, Он хочет, чтобы все мы спаслись. Если бы спасение было только для немногих, то для чего было распинаться Христу? Райские врата не тесны, они открыты всем людям, смиренно склоняющимся и не раздутым гордостью. Лишь бы они покаялись, то есть отдали бремя своих грехов Христу, и тогда они свободно пройдут в эту дверь. Кроме того, у нас есть смягчающее обстоятельство: мы перстны, мы не один только дух, как Ангелы. Однако нам нет оправдания, если мы не каемся и не приближаемся смиренно к нашему Спасителю. Разбойник на кресте сказал одно только «прости» и спасся (Лк. 23, 40-43). Спасение человека зависит не от минуты, а от секунды. Смиренным помыслом человек спасается, принимая же помысл гордый, он теряет все».

(Преподобный Паисий Святогорец).

Подготовила Дарья Малашина-Мазур.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".