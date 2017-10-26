Новости монастыря Хиландар: участие в книжной выставке и лекция святогорца

В Белграде (Сербия) открылась 62 Международная книжная выставка, на которой представлены издания афонского монастыря Хиландар. Стенд монастыря расположен в зале № 4, возле выхода из зала № 1, справа. Ярмарка продлится с 22 по 29 октября.

Время работы: 22, 27, 28 и 29 октября – с 10.00 до 21.00; 23- 26 октября - 10.00 до 20.00.

Также в Сербской академии наук и искусств http://www.sanu.ac.rs состоится лекция одного из насельников монастыря Хиландар на тему визита сербского короля Петра I в обитель в 1910 году. Лекция состоится в четверг, 26 октября, в 19.00, в зале № 2.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".