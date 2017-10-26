В Дохиаре строят новый храм в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали"

На Святой Горе Афон, в монастыре Дохиар, 23 октября состоялась закладка нового храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали».

От имени игумена Дохиарского монастыря, иеромонах Гавриил, исполняющий послушание благочинного обители, поблагодарил всех, кто оказывает помощь в деле строительства нового храма.

На торжественном чине закладки краеугольного камня в фундамент новой церкви присутствовали многочисленные паломники из Украины и других стран.

В торжестве принял участие архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор, который пребывает сейчас с паломническим визитом на Афоне.

***Дохиар – афонский монастырь, занимающий по иерархии 10 место. Первое документальное свидетельство о монастыре датируется X веком. Основал обитель преподобный Евфимий. В Дохиаре хранится чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница».

Икона Богородицы «Утоли моя печали» (XVIII в.) хранится в Москве, в храме святителя Николая Чудотворца. День празднования - 7 февраля (по новому стилю). Православные христиане молятся перед этой иконой об исцелении и избавлении от скорбей и греховных страстей.

Фото: Мукачевская епархия УПЦ.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".