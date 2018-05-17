26 важных фактов о чудотворной "Иверской" иконе Богородицы

Православная Церковь 26 октября (по новому стилю) чтит икону Божией Матери «Иверская». Мы подготовили 26 фактов, которые помогут узнать больше об этом чудотворном образе Богородицы.

1. «Иверская» икона Божией Матери находится на Святой Горе Афон в монастыре Иверон.

2. Икону написал евангелист Лука.

3. В IX веке образ хранился у благочестивой вдовы, которая жила в Никее.

4. Один из иконоборцев ударил икону копьем, целясь в лик Божией Матери. Из раны потекла кровь.

5. Вдова спасла икону от уничтожения, опустив в море.

6. Спустя много лет образ оказался у берегов Святой Горы. Святогорцы несколько дней наблюдали в море огненный столп, который исходил от иконы к небу.

7. По преданию, на Афоне в то время подвизался сын той самой женщины, которая спасла икону. Он вырос, приехал в Иверон, где стал монахом.

8. В Иверском монастыре жил старец Гавриил, ему во сне явилась Пресвятая Дева. Она сказала: «Скажи настоятелю с братией, что Я хочу дать им Свою икону, покров Свой и помощь; потом же ступай в море - иди с верою прямо по волнам, и тогда узнают все Мою любовь и благоволение к обители вашей».

9. Монахи пошли к берегу с лампадами и кадилами, совершили молебен. Старец Гавриил пошел к иконе по воде, как по суше.

10. На берегу святогорцы трое суток молились перед иконой, а затем отнесли образ в соборный храм и поставили в алтаре.

11. Монах, который зажигает лампады перед образами, не обнаружил икону на том месте, где ее поставили. Трижды таинственным образом икона появлялась над монастырскими вратами.

12. Старцу Гавриилу вновь явилась Божия Матерь и сказала: «Не хочу быть охраняемой вами, но хочу Сама быть Хранительницей вашей не только в земной, но и в небесной жизни. Испросила Я у Господа милость вам, и доколе будете видеть икону Мою в своей обители, дотоле благодать Сына Моего к вам не оскудеет».

13. Святогорцы построили надвратный храм, в котором икона находится и сегодня. Поэтому ее второе название – «Вратарница».

14. 26 октября Православная Церковь отмечает принесение в Москву списка «Иверской» иконы Божией Матери, которое произошло в 1648 году.

15. В 1654 году образ был взят Алексеем Михайловичем в военный поход. В благодарность за победу царь поставил афонскую Иверскую икону в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря. Икона хранилась в фондах Государственного исторического музея. 6 мая 2012 года образ был возвращён в Новодевичий монастырь.

16. В честь «Иверской» иконы Богородицы установлено празднование 4 раза в году: 25 февраля, 18 апреля, 6 мая и 26 октября.

17. Икона никогда не покидала Иверон, однако ее списки есть во многих православных храмах по всему миру.

18. Согласно афонскому преданию, накануне Второго пришествия Христа Иверская икона покинет Святую Гору. Об этом говорил преподобный Нил Мироточивый в явлениях, в 1813-1819 годах, монаху Феофану.

19. Перед иконой молятся об исцелении душевных и телесных недугов, а также о сохранении дома от пожаров, воров, потопа и других бедствий.

20. Иверский образ Богородицы явил множество чудес. Одно из них: когда монастырь с моря осадили персы, братия обители совершила молитву перед чудотворной иконой. На море разразился шторм, все корабли ушли на дно, а монастырь остался цел.

21. Чудотворные списки с Иверской иконы Богородицы есть и в Украине. Один из них хранится в Винницкой области в храме преподобной Параскевы Сербской.

22. Афонские монахи заметили, что накануне масштабных бедствий или мировых потрясений, лампада с маслом перед иконой раскачивается. Перед нападением турок на остров Кипр лампада раскачивалась так, что масло лилось через края.

23. Один бедняк просился на ночлег в Ивирон, но монах-вратарь потребовал у него плату. У бедняка не было денег, но по дороге встретилась ему Женщина, протянувшая золотую монету. Монета оказалась очень древней, и бедного странника заподозрили в воровстве. После его рассказа о Женщине собравшиеся пошли к иконе «Вратарница» и увидели, что эта монета – одна из многих пожертвованных Божией Матери.

24. В ту ночь все продукты в Иверском монастыре разом испортились. С тех пор монахи строго соблюдают обет безмездного странноприимства.

25. Икону лишь три раза в году выносят из храма: накануне Рождества Христова; с Великой Субботы до понедельника Фоминой недели; на Успение Пресвятой Богородицы.

26. На Иверской иконе Пресвятая Богородица держит Иисуса на левой руке, а ее правая рука протянута к Нему. На правой щеке Пресвятой Богородицы изображена кровоточащая рана – след от копья иконоборца. Такое характерное описание иконы Иверской Божьей Матери объясняет ее главное отличие от других икон Богородицы.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".