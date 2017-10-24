В сети появился новый клип с видами Афона с высоты птичьего полета (видео)

В сети появился профессионально снятый клип о Святой Горе Афон. Видеоролик «Athos, The Holy Mountain» доступен для онлайн-просмотра в Youtube.

В клипе показаны виды Святой Горы, снятые с высоты птичьего полета, а также быт афонитов. Представленное видео совмещает аэрофотосъемку и видео. Видеоряд идет с динамичным музыкальным сопровождением.

Авторы фильма сообщили, что кадры для клипа снимали в течение всего 3 дней.

«Три дня на Святой Горе было недостаточно. Я считаю, что даже трех месяцев недостаточно, чтобы захватить величественность этого места», - написал в описании клипа его автор.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".