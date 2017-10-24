Афон в октябре: паломники из Ужгорода поделились осенними видами Святой Горы (фото)

Прихожане Ужгородского Свято-Воскресенского монастыря 15 - 22 октября посетили Святую Гору Афон.

Благословил паломников на путешествие архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор. Возглавлял группу наместник Ужгородского Свято-Воскресенского монастыря архимандрит Марк (Куштан).

Паломническую группу также сопровождали заместитель председателя Паломнического отдела, монах Свято-Воскресенской обители архидиакон Дионисий (Гангур), благочинный города Ужгород и председатель епархиального Отдела пастырской опеки пенитенциарной системы - протоиерей Владимир Гуй.

Паломники посетили такие монастыри Святой Горы Афон, как: Свято-Пантелеимоновский, Кутлумуш, Каракал, Филофей, Дионисиат, Святого Павла, Андреевский скит.

Паломники каждый день останавливались в разных обителях, в которых имели возможность помолиться за богослужением и пообщаться со святогорцами.

Фото mukacheve.church.ua.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".