Предстоятель УПЦ поздравил игумена афонского монастыря Ксенофонт с 50-летием иерейской хиротонии

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил с 50-летием иерейской хиротонии игумена монастыря Ксенофонт архимандрита Алексия. В Грецию, на торжества, посвященные этому событию, прибыла делегация УПЦ, в составе архиепископа Львовского и Галицкого Филарета и епископа Бородянского Варсанофия. Владыка Варсонофий зачитал поздравление Митрополита Онуфрия.

Среди участников торжеств - основатель Благотворительного фонда "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" Дмитрий Ворона и исполнительный директор фонда Андрей Ус.

В своем письме Предстоятель УПЦ пожелал архимандриту Алексию «душевного мира, телесной крепости, неисчерпаемой радости в Господе и щедрых милостей от Спасителя нашего. Пусть Всещедрый Владыка Неба и земли умножает дни и лета Вашего богоприятного служения для дальнейшего свидетельство о силе и торжестве веры Христовой».

Митрополит Онуфрий также отметил значимость трудов архимандрита Алексия.

«Уподобляя Священный монастырь Ксенофонт небесному вертограду, Вы прилагаете все усилия, чтобы возрастить в нем благоуханные цветы иноческих молитв и обильные плоды монашеских добродетелей, наставляя, как добрый пастырь, паству иноков и многочисленных богомольцев к небесной ограде, обучая стадо Христово заповедям Его».

Члены официальной делегации УПЦ передали архимандриту Алексию подарок от Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

По материалам Информационно-просветительского отдела УПЦ.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".