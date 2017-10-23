В Греции отметили 50-летие иерейской хиротонии игумена монастыря Ксенофонт архимандрита Алексия
В селении Акритохори (Греция) прошли торжества, посвященные 50-летию иерейской хиротонии игумена монастыря Ксенофонт архимандрита Алексия.
Среди участников – основатель Благотворительного фонда "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" Дмитрий Ворона и исполнительный директор фонда Андрей Ус.
В рамках торжественных мероприятий прошла конференция "Православная традиция и наше культурное наследие".
Во время концертной программы по случаю праздника, которая состоялась в субботу, 21 октября, был презентован документальный фильм об Алексие, также звучали стихотворения и песни, посвященные старцу.
В воскресенье, 22 октября, в большом кафоликоне ксенофонтского подворья была отслужена божественная литургия, где присутствовали десять архиереев.
В целом, юбиляра приехали поздравить множество гостей из Украины, Болгарии, Белоруссии и России. Со стороны Украинской Православной Церкви присутствовали архиепископ Львовский и Галицкий Филарет и епископ Бородянский Варсонофий, викарий Киевской епархии. В конце литургии епископ Варсонофий прочитал поздравительное слово от имени Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего митрополита Онуфрия.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".