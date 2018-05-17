История 26 святых мучеников Зографских, которые были сожжены в башне

Православные христиане 23 октября (по новому стилю) отмечают день памяти 26 святых преподобномучеников Зографских – игумена Фомы и с ним 21 инока и 4 мирян.

История мученической смерти этих святых связана с историческим периодом, когда византийский император Михаил Палеолог в 1261 году завоевал Константинополь. Правитель надеялся объединить Восточную и Западную Церкви так, чтобы главенствовала последняя. Палеолог старался привлечь к своему плану подданных, однако народ был против такого церковного слияния.

Против выступали также насельники афонский. Афониты отправили императору послание, в котором объяснили свою позицию – непринятие первенства и главенства Папы, его поминовения; особенностей евхаристии и Символа веры, в котором Дух Святых исходит «и от Сына». Святогорцы назвали императора Михаила еретиком и уговаривали его оставить мысль о таком церковном единстве.

Палеолог не послушался святогорцев. Лионская уния была принята в 1274 году, а тех, кто выступал против нее – преследовали и наказывали. В 1278 году был издан указ о насильном введении унии.

В Риме относились к Михаилу с недоверием, так как знали о его двуличии. Папы Римский постоянно выставлял новые требования, чтобы полностью подчинить себе Православие. Православная Церковь объявила Михаила отлученным. Правитель жестоко преследовал православных, сажал в тюрьму даже своих родственников - Андроника и Иоанна Палеологов, Мануила и Исаака Раулей. Однако все его усилия утвердить унию оставались безуспешными.

Император умер в 1282 году, во время военного похода, недалеко от города Веррии. Его похоронили без царских почестей.

Во время насильного введения унии, все западные государи-католики решили идти на Константинополь, чтобы свергнуть Михаила Палеолога. По дороге в Константинополь они посетили Святую Гору и стали преследовать афонитов.

Они пришли в Великую Лавру и предложили насельникам перейти в католицизм. Испуганные монахи согласились присоединиться к ним, чем и освободили обитель. Они были наказаны Богом.

Затем латиняне пришли в Иверон. Насельники монастыря отказались принимать католицизм. Старейших насельников посадили в корабль, который затем затопили. Молодых монахов забрали в плен и отправили в Италию, а затем продали иудеям.

После этого латиняне пришли в Ватопед. И здесь насельники отказались перейти в католицизм, утверждая, что «лучше Христу угодить, чем антихристу». Католики повесили афонитов. Место, где это произошло, называется «Фурковуни», то есть, Виселичная гора.

Затем латиняне пришли в Зограф. Настоятелем тогда был игумен Фома. Недалеко от обители жил старец, который, узнав о набеге еретиков, молился перед иконой Божией Матери. Когда он произносил акафист, на одной из строк «радуйся», он услышал голос, исходящий от иконы: «Радуйся и ты, старче! Поскорее беги отсюда, чтобы не постигло тебя несчастие. Возвести братиям обители, чтоб заперлись, потому что богопротивные римляне напали на это Мною избранное место и уже находятся близко». Старец спросил, как же он может оставить Ее образ здесь? Царица Небесная велела не заботиться об этом, а поскорее отправляться в обитель.

Старец рассказал насельникам монастыря о том, что сказала ему Богородицы. Тогда же икона чудесным образом перенеслась и остановилась над монастырскими вратами.

Игумен укреплял братию, благословил пострадать за Христа. Некоторые монахи покинули монастырь и спрятались в пещерах, другие, вместе с игуменом, заперлись в башне. Мучители требовали, чтобы они вышли наружу. Святые отказались. Они предложили латинянам «перейдите от зла к добру, дабы не подвергнуть своих душ мукам вечным». Однако те подожгли со всех сторон монастырь.

Святые молились Господу и получили ответ с Неба: «Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небеси». Мученики умерли 23 октября (по новому стилю) 1280 года. Их было 26, из них 22 - монаха и 4 мирянина. Имена мирян не известны, а монашествующих звали: Фома, Варсонофий, Кирилл, Михей, Симон, Иларион, Иаков, Иов, Киприан, Савва, Иаков, Мартиниан, Косма, Сергий, Мина, Иосиф, Иоанникий, Павел, Антоний, Евфимий, Дометиан и Парфений.

В 1873 году на месте страдания святых был установлен памятник. В полночь, когда читалось «житие и страдание Святых», послышался в храме легкий шум и над церковью явился огненный столп, который освящал обитель и окрестности сильным светом. Этот столп переместился от церкви к памятнику и стал круглым. Это видение продолжалось 15 минут, его видели многие святогорцы и паломники.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".