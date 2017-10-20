Афонские старцы назвали "свидетельством деградации" греческий закон о свободной смене пола

Афонские монахи прокомментировали скандальный закон о свободной смене пола, который утвердило правительство Греции на прошлой неделе. Согласно данному закону, все греки, достигшие 15-летнего возраста, могут сменить пол.

«Это свидетельство деградации нашего отечества», - сказал старец Филипп из братства Фомадов, из афонского скита Малая Святая Анна (греч. Μικρὰ ῾Αϒία ̀ρδβλθυοτεΑννα).

Отец Филипп отметил, что новый закон может повлечь за собой нарушение аватона – древнего афонского закона, согласно которому женщинам запрещено посещать Святую Гору.

«Посетитель-мужчина сможет посетить Святую Гору, а через некоторое время сменить пол и заявить, что посетил Афон как женщина? Что будут делать теперь монахи? Изучать, какой у паломника пол?», - сказал афонит.

Старец подчеркнул, закон позиционирует Грецию в весьма невыгодном положении в глазах мировой общественности.

«Весь мир уважает Грецию за ее православное предание и на этом мы должны стоять. Мы докатимся до того, что станем Голландией и Бельгией, у которых есть собственные “гомосексуальные партии”? После принятия этого закона мы станем посмешищем для всего мира. Мы предаем свою идентичность как греки и православные христиане. Мы не имеем права проводить парады, гордящиеся гомосексуализмом – пороком, который святой Иоанн Златоуст называл худшим растлением человечества», - негодует отец Филипп.

Старец Филипп призвал греков к покаянию.

«Если мы хотим опозориться на весь мир, будем продолжать в том же духе. Правительство предприняло кабальные налоговые реформы, а теперь вводит законы, которые позорят Грецию. Скоро будут учиться законотворчеству у зулусов. Задумаемся о своих поступках, покаемся, изменимся и, в конце концов, прогоним правителей, которые принимают такие законы».

Против нового закона выступил также известный афонский старец Анфим, из скита Свято-Пантелеимонового монастыря.

«Это преступление с точки зрения Священного Писания. Оно лежит на совести депутатов, голосовавших за закон. Мужчину и женщину сотворил Бог, а теперь это пытаются изменить».

Старец призвал иерархов Элладской Православной Церкви не поддерживать более контакты с представителями властей.

«Архиепископ и митрополиты должны перестать ходить в парламент и совершать там молебны».

Отец Анфим обратился с утешительными словами к верующим.

«Бога никогда невозможно победить. Пусть власти помнят об этом. Православные не должны бояться. Те, кто нами правят, бессильны против Бога».

Напомним, ранее Священный Синод Святой Горы направлял послание министрам образования и юстиции Греции в связи со скандальным законом. Также против выступали иерархи Элладской

Православной Церкви и общественные деятели. Не взирая на это, скандальный закон был принят Греческим Парламентом.

По материалам AgionOros.ru.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".