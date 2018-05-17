Преподобный Сергий – основатель Вологодской обители, который принял монашество на Афоне

Православные христиане 20 октября (по новому стилю) отмечают день памяти преподобного Сергия Вологодского, или Нуромского.

О жизни святого Сергия сохранилось немного сведений. Автором жития преподобного был его ученик Алексий. В указанном жизнеописании нет информации, где родился святой. Другие биографы предполагали, что он был греком. Бесспорной является информация, что святой принял монашество на Святой Горе Афон. Здесь он также был рукоположен во священника.

Придя на Русь святой некоторое время жил в Радонеже, в монастыре преподобного Сергия, под его руководством. Позже он захотел жить в пустыне, в уединении. Преподобный Сергий благословил его намерение.

Святой поселился в вологодских лесах, на берегу реки Нурмы. Недалеко от него жил в дупле липы преподобный Павел Обнорский. Святой Павел стал учеником преподобного Сергия.

Святой Сергий вел аскетический образ жизни, пребывал в безмолвии. Со временем к нему стали приходить ученики. На них нападали разбойники и бесы. Когда учеников собралось уже 40 человек – был построен храм в честь Преображения Господня и братские келии. Так был основан Спасо-Нуромский монастырь.

Согласно житию, «по внешнему виду преподобный Сергий был седой, с бородою редкою, с волосами на голове густыми».

Заранее зная о дне своей смерти, святой Сергий собрал братию, дал предсмертные наставления. Он причастился Святых Таин Христовых и умер 20 октября (по новому стилю) 1412 года. Спустя много лет после смерти святого были обретены его мощи. Многие верующие тогда получили исцеление.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".