В Греции освятили два престола храма - в честь афонских святых и "Вратарницы"

В греческом селении Святой Димитрий, в области Аттика 15 октября в храме Святого великомученика Димитрия Солунского состоялось освящение двух приделов.

«Освящение двух престолов – радостное событие. Сегодня наш храм пополнился бесценными сокровищами», - сказал настоятель храма, священник Матфей Халарис.

Один из них был освящен в честь двух афонских святых - преподобных Паисия Святогорца и Порфирия Кавсокаливита. Второй – в честь образа Божией Матери «Иверская» (Вратарница).

Совершил освящение престолов, по благословению Предстоятеля Элладской Православной Церкви архиепископа Афинского Иеронима, епископ Фанарийский Агафангел.

«Открытие храмов, посвященных афонским святым и чудотворному образу Пресвятой Богородицы, несет нам свет и надежду», - сказал владыка Агафангел.

По материалам agionoros.ru. Фото: Romfea.gr.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".