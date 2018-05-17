Чудо в колодце: афонский преподобномученик Макарий Новый, которому пели ангелы

Православные христиане 19 октября (по новому стилю) отмечают день памяти афонского святого - преподобномученика Макария Нового.

Святой Макарий родился в бедной семье. При крещении мальчика назвали Мануилом. В подростковом возрасте его отдали на обучение к портному, который научил не только ремеслу, но и основам христианского вероучения. Мануил жил и работал у этого человека до 18 лет.

Отец святого отрекся от Христа и, приняв ислам, переехал в мусульманский город Брусса. Однажды Мануил пришел на рынок в Бруссу, где его увидел отец. Он схватил сына и повел на суд, говоря, что якобы и Мануил обещал отречься от Христа. Парень отрицал, но его избили и насильно сделали обрезание.

Спустя несколько дней Мануил отправился на Святую Гору, где обошел все обители и остановился в скиту Святой Анны. Он принял монашество с именем Макарий. В скиту он прожил 12 лет.

Святой пожелал мученически пострадать за Христа, чтобы искупить невольный грех отречения от Него. Старец не благословил это намерение и говорил, что живя на Афоне подвижнической жизнью, он принес подвиг достойный покаяния, который имеет силу крещения. Но святой был настойчив и сказал старцу, что не будет иметь душевного спокойствия, пока не исполнит желаемое. И опытный духовник дал свое благословение.

В Бруссе турки узнали его. Они подошли к святому и спросили, тот ли он человек, который ранее был мусульманином. Макарий подтвердил, что это он и добавил, что теперь он вновь христианин, более того – монах, и считает ислам ложной религией.

Услышав хулу на свою веру, турки схватили святого, избили и повели на суд. Судья склонял его вновь стать мусульманином и расспрашивал, почему он стал монахом.

Макарий ответил: «Веры вашей я всегда гнушался и теперь гнушаюсь и проклинаю; добровольно же оную я никогда не принимал, а что вы насильственным образом обрезали меня, то это знают все турки, бывшие причастными к этому делу, и если их заставить, чтобы они сказали истину, то уверяю тебя, что они засвидетельствовали бы пред всем миром, что меня насильно обрезали и что я не отрекался от веры в Искупителя моего Господа Иисуса Христа и никогда не отрекусь от Источника жизни, чрез Которого все живет и движется», - сказал он.

Судья приказал повесить Макария на виселице под мышки так, чтобы одни только концы пальцев его могли касаться земли, и чтобы при этом его избивали палками.

Святой попросил его мучить, но сказал: "Знай, что помысл мой будет тверд и непоколебим в моем веровании в Иисуса Христа...»

Судья разозлился и приказал связать ему ноги и опустить вниз головой в сухой колодец, и раз в день вытаскивать его, избивать и вновь опускать. Такие мучения святой терпел в течение 90 дней.

Однажды ночью в колодце появился необычайный свет, и издалось райское благоухание, и ангельское пение. Турок, который находился в колодце, терпя наказание за преступление, видя чудесное явление, уверовал во Христа. Позже он также стал мучеником.

Узнав о чуде, судья вызвал к себе Макария, который подтвердил это. Он также добавил, что «кто верует во Христа, тот не только может увидеть то, что случилось в колодце, но и другое, гораздо большее сего». Святой привел много примеров из Библии. Судья, видя, с каким интересом присутствовавшие слушают его рассказ, побоялся, что они могут стать христианами.

Тогда святого вывели за город, избили камнями и обезглавили. Произошло это 19 октября (по новому стилю) 1590 года.

Мощи мученика несколько дней оставались в овраге непогребенными. По ночам из оврага исходил неземной свет, который видели многие христиане - жители города. Они и похоронили тело святого. Позже его тело было разделено: главу мученика передали на Афон, в скит Святой Анны; часть мощей взяла его мама и унесла на родину; часть - оставили местные христиане в церкви, в ковчеге.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".