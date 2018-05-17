История чудесного обретение мощей афонского святого, который умер, стоя на коленях

Православные христиане 18 октября (по новому стилю) отмечают обретение мощей преподобного Евдокима Ватопедского.

В 1841 году при архимандрите Филарете в афонской обители Ватопед реконструировали старую братскую усыпальницу, в которой хранились останки почивших святогорцев.

Когда стали разбирать крышу усыпальницы, то на рабочих обрушилась кровля, и строительным мусором завалило один угол здания.

Рабочие начали расчищать усыпальницу и вдруг заметили, что из груды строймусора стал доноситься приятный запах. Чем больше расчищали завалины – тем больше усиливался аромат.

Так рабочие обнаружили человеческие останки. Череп был ничем не покрыт, а тело – окутано хитоном. Когда полностью откопали мощи – выяснилось, что монах был погребен в коленопреклоненном положении и левым боком опирался к стене. Руки святогорца были скрещены на груди, под правой находилась икона Божией Матери.

Об этом обретении рассказали архимандриту Филарету, митрополиту Адрианопольскому Григорию и архиепископу Смирнскому Хрисанфу, которые тогда находились в Ватопеде. Они крайне удивились, когда увидели мощи.

Владыка Хрисанф обратился к присутствующим:

«Отцы святые и братия, что мы стоим и удивляемся тому, что видим и что обоняем! Внимайте, други, и благоговейте пред десницею Всевышнего, Который и из сухих костей угодника Своего источает неоскудное райское благоухание! Кто другой кроме Бога нашего так помазал их?! От кого другого это Божественное благоухание?! Как могут кости и сгнившее тело сами по себе источать его?! Из Евангелия мы знаем, что Лазарь, пробыв только четыре дня во гробе, издавал зловоние: «смердит», сказано, «четверодневен бо есть» (Ин. 11:39). Так и быть должно, ибо самые кости наши, по разрешении от плоти, отдают земле некую дань зловонием, а сии мощи неизвестного нам угодника Божия источают райское благоухание. Из этого не следует ли заключить то, что Дух Божий, как при жизни обитал в сем угоднике, так точно и по смерти не оставил его. Итак, прославим Бога, дивного во святых Своих и почтим святого Его угодника», - сказал владыка.

Затем мощи перенесли в храм в честь святых Апостолов, который находился на территории усыпальницы. На следующий день архимандрит Филарет собрал старшую братию, чтобы совместно определить, кем же был этот святой. Ведь в усыпальнице почивали останки многих насельников.

На общем монастырском совете было установлено, что имя этого святого – Евдоким. Святогорцы также постановили, что если святой «считает неприличным прославиться под именем Евдокима, то да благоволит сам объявить свое имя». Под именем Евдоким святой почитается и сегодня.

Относительно того, кем же был святой и почему похоронен в таком положении, существует несколько версий. Наиболее распространенной является версия монаха Никифора, которую одобрили все насельники монастыря.

Никон предположил, что святой заранее знал, когда он умрет, но никому не говорил об этом. Он взял икону Богородицы и тайно вошел в усыпальницу, и преклонив колени, умер со словами: «Господи! В руце Твои предаю дух мой».

Эта версия считается правдивой, поскольку, если бы святой был ранее погребен вне усыпальницы, то когда его тело выкапывали из земли, чтобы перенести в усыпальницу, не было благоухания. При том, мощи были в хитоне, а в руках – образ Богородицы.

Как известно, в усыпальницу складываются только кости почивших. Останки святогорцев обычно откапывают из земли спустя три года после погребения.

Святой был настолько скромным, что никому не сказал о предстоящей смерти и более того – после смерти пожелал оставаться неузнанным. Однако, Господь управил прославить своего угодника.

Относительно того, когда жил святой – нет конкретных дат. Здание усыпальницы и одежда святого относились к началу XVII столетия.

Мощи святого Евдокима были торжественно перенесены в алтарь соборного храма.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".