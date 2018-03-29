Афонские встречи: формула монаха-рыбака для эффективного решения проблем

Один из читателей проекта «УНИАН-Религии» и сайта «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», паломник Антон Овсяников, рассказал об интересной встрече, которая произошла на Святой Горе Афон.

Однажды паломник имел возможность побеседовать с афонитом по имени Парфений. Молодой монах, насельник монастыря Григориат, был родом из Крита. Он ловил рыбу, прямо с монастырского балкона, куда вышел Антон.

О чем говорили мужчины - ниже без изменений.

- Есть проблема, а есть решение. Ты что выбираешь?

- Ну, решение, конечно...

- Вот! Решение это - послал обращение к Богу! И все, не волнуешься и не думаешь: а как оно там будет, так или так? Все! Послал и молишься.

(Начинаю опять про свое что-то: "А вот если", "А вот так и так"...)

- Ты опять в проблеме! Не надо быть в проблеме! Надо быть в решении!

В столь немногословном и простом диалоге паломник нашел для себя много полезного: где искать выход и как решать проблемы.

«Простые, казалось бы, слова. Можно сказать, из психологии: "проблема-решение". Но очень заразили меня оптимизмом - запомнил на всю жизнь!», - отметил он.

Фото: facebook.com / Anton Ovsianikov.

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