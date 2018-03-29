Духовная сокровищница Святой Горы: об истинном богатстве и бедности и о монахе по прозвищу Жадина

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты ежегодно отмечается 17 октября. Права человека, согласно мирским законам, предусматривают обеспечение человека всем необходимым для жизни. Однако, в XXI веке мировая проблема бедности, голода остается неразрешенной. Мы собрали изречения и поучительные истории святых и старцев Святой Горы Афон о том, как православный христианин должен относиться к затруднительному финансовому положению и что нужно предпринять, чтобы уйти от нищеты.

«Богатство и бедность не находится в домах наших, они находится в сердцах наших». (Старец Гавриил Карейский).

«В этом сказывается Божия премудрость и сила: победить чрез немощь, возвыситься чрез смирение, разбогатеть чрез бедность». (Преподобный Григорий Палама).

«Иной много страдает от бедности и болезней, но не смиряется, и потому без пользы страдает. А кто смирится, тот всякою судьбой будет доволен, потому что Господь – его богатство и радость, и все люди будут удивляться красоте души его». (Преподобный Силуан Афонский).

«Наш приходской священник и староста прихода все собирали и собирали деньги, расходуя их на строительство различных зданий, залов, на благоустройство храма и тому подобное, а бедные, нуждающиеся семьи оставались совершенно никому не нужными. Я не берусь судить, была ли действительная нужда во всех этих постройках, но просто говорю о том, что я видел множество обездоленных. Ну вот тогда я и стал тайком брать собранные на пожертвования деньги. Я брал не все, а сколько было необходимо. На ворованные деньги покупал продукты, разные [необходимые] вещи и оставлял это под дверями бедняков». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Какой человек самый богатый? Который больше всего любит Бога. Какой человек самый бедный? Который больше всего любит деньги». (Монах Симеон Афонский).

«…Если же тело тянет вниз и настаивает на своем, то каждому долженствует стараться поднять его на высоту креста. Что я имею в виду? – Быв на земле, Господь прожил жизнью бедняка, и не только жительствовал так, но и проповедывал это, говоря: «Иже не отречется всего своего имения, не может быти Мой ученик» (Лк.14:33)». (Преподобный Григорий Палама).

«Радость тем рукам, которые раздают и помогают бедным и нищим сегодня, так как эти руки превратятся в крылья и смогут взлететь. <…> Радость тому дому, который открывает свои двери для прохожих, так как эти двери открываются для Христа и Богородицы». (Старец Гавриил Карейский).

«Беден не тот, у кого мало, а тот, кто желает многого». (Старец Гавриил Карейский).

«…Тот, кто дает свое имущество, тот сам для себя становится виновником бедности; – но силою Божиею эта бедность и боль и бесчестие производит вечную славу и несказанное наслаждение и неизждиваемое богатство и в течение настоящего века и оного будущего». (Преподобный Григорий Палама).

«Когда человек мирской дает милостыню по доброму расположению, а не по человекоугодию, Бог не оставит его и в какой-то момент заговорит в его сердце. Один мой знакомый, живший в Швейцарии, рассказывал об одной богатой даме, атеистке, которая, будучи чрезвычайно сострадательной, дошла до того, что раздала все свое состояние бедным и несчастным и в конце концов осталась совершенно нищей. Тогда те, кому она раньше помогала, постарались пристроить ее в самый лучший дом престарелых. Однако, несмотря на все добрые дела, которые сделала эта женщина, она оставалась атеисткой. <…> По прошествии какого-то времени он рассказал мне, что, придя как-то в дом престарелых, он увидел ее совершенно преображенной. "Я верую, - восклицала она, - верую!". С ней произошло одно чудесное событие, изменившее ее, и после этого она захотела креститься». (Преподобный Паисий Святогорец).

«…За каждое послушание в зависимости от его сложности братии давали денежное вознаграждение. Поскольку в то время в монастырях была нехватка людей, некоторые из братии, у кого были силы, брали на себя помногу послушаний и вознаграждения получали больше, но раздавали полученное бедным.

Был там один монах, которого звали Жадиной, потому что он не раздавал денег. Когда этот монах умер, то на погребении оплакивать его собрались бедные крестьяне. <…> Эти крестьяне держали волов и перевозили лес, деревянные лаги; тогда все возили на волах, не то, что сейчас - на самосвалах, на лесовозах. Так вот, этот монах что делал: собирал-собирал деньги, которые ему давали за те послушания, которые он выполнял, а когда видел, что у какого-то хозяина, главы семейства, был только один вол или же он околевал, то монах покупал ему вола.

Купить вола в те годы было делом нешуточным, он стоил пять тысяч драхм, а деньги тогда были твердые. Другие монахи подавали пять драхм одному нищему, десять - другому, двадцать - третьему, и их благодеяния были видны. А умерший был совсем незаметен, потому что он не подавал милостыню подобно другим, а копил деньги и помогал людям по-своему. Так вот его и прозвали Жадиной, Скупердяем. А в конце концов, когда он скончался, собрались бедняки и плакали: "Он меня спас!" - говорил один, "Он меня спас!" - говорил другой». (Преподобный Паисий Святогорец).

Подготовила Дарья Малашина-Мазур.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".