Афонский мученик Георгий, который отдал все свое имущество в монастырь и пострадал за Христа

Православные христиане 15 октября (по новому стилю) отмечают день памяти афонского святого - мученика Георгия.

Святой Георгий родился в Филадельфии, в христианской семье. Повзрослев, он переехал в Карачасу (Турция). Здесь он принял ислам. Однако через несколько дней он осознал, что совершил большую ошибку и со слезами раскаялся.

Он отправился на Святую Гору Афон, исповедовался и, исполнив епитимию, был помазан священным миром. Так он вновь стал христианином.

Он часто думал о словах Христа: «иже отвержется Мене пред человеки, отвергуся его и Аз пред Отцем Моим, Иже на небесех» (Мф. 10:33). Святой пожелал кровью искупить свой грех. Он рассказал об этом намерении своему духовнику, который благословил его на такой шаг.

Георгий раздал все свое имущество на благо Святой Горы и попросил святогорцев молиться о нем.

Он вновь прибыл в Карачасу. Турки сразу узнали его, схватили и привели на суд. Ему предъявили обвинение, что он ходит в христианских одеждах. Святой сказал, что это правда и что он вновь христианин, что ислам – это ложное верование.

Разгневанные турки посадили святого в темницу, а затем жестоко мучали в течение 8 дней.

Георгий терпел все муки и говорил: «Если и еще что сделаете мне, не отрекусь от веры своей: христианином родился, христианином живу, христианином и умру».

В итоге, видя, что никакие мучения не в силе отвратить святого от Христа, судья вынес ему смертный приговор. Он был обезглавлен 15 октября (по новому стилю) 1794 года.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".