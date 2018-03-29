Преподобный Григорий: афонский святой, через которого Богородица утвердила богослужебное пение

Православные христиане 14 октября (по новому стилю) отмечают день памяти афонского святого - преподобного Григория, доместика великой церкви.

О святом Григорие сохранилось мало сведений.

Известно, что он был монахом в Великой Лавре, на Святой Горе Афон. Он был певцом и доместиком (δομέστικος). Доместик - гражданский, церковный и военный титул времен Поздней Римской и Византийской империй.

Со святым Григорием связан один чудесный случай.

Святейший Вселенский Патриарх Каллист Первый (день памяти - 20 июня), во время, когда игуменом Великой Лавры был преподобный Иаков Приканин, во время Божественной литургии Василия Великого велел петь молитву: «О Тебе радуется». Однако, его преемник, Патриарх Филофей, отменил это повеление и благословил петь: «Достойно есть», так как эта молитва более короткая. Эти перемены побудили в Церкви недоумения.

Однажды, накануне Богоявления, Григорий Александрийский повелел доместику Григорию петь, как раньше: «О Тебе радуется», но приверженцы позиции Патриарха Филофея были против. Григорий Александрийский настоял на своем. Доместик пропел: «О Тебе радуется».

После праздничного богослужения, Григорий уснул легким сном и увидел перед собой Пресвятую Деву. Богородица сказала ему: «прими воздаяние за твое пение, доместиче! – много благодарю тебя за твою песнь в честь Мою». Она также дала ему златницу, которую повесили на иконе Богородицы.

С тех пор Церковь определила – на Литургии Василия Великого и на навечериях петь: «О Тебе радуется».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".