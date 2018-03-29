Афонский старец рассказал о том, как достичь духовной чистоты и где найти своего духовника

Настоятель монастыря Ватопед архимандрит Ефрем рассказал о том, как достичь истинной духовной чистоты среди городской суеты, а также о том, где найти своего духовника.

КАК ДОСТИЧЬ ДУХОВНОЙ ЧИСТОТЫ СРЕДИ ГОРОДСКОЙ СУЕТЫ

"Тот, кто хочет добиться чистоты в сердце, отдаляется от суеты. Все зависит от того, насколько велика у нас жажда этой благодати. То, что переживает каждый монах, должен переживать и каждый мирянин.

Потому что не существует отдельной монашеской духовности и отдельной мирской духовности – у нас одна духовность на всех. И христианин в миру должен находиться в тех же условиях, что и монах.

Поэтому очень важно иметь духовного руководителя, духовника".

ГДЕ НАЙТИ СВОЕГО ДУХОВНИКА

"Бог, который может восстановить жизнь из камня, разве не может он послать человеку духовника? Видя расположение каждого, Господь сведет его с подобающим лицом.

Поэтому не опускайте руки, не рассуждайте, что далеко живете, везде есть духовные отцы. Не забывайте, что Бог дает нам по нашему сердцу и всякое наше желание может исполнить.

Однажды старец Паисий Святогорец был в одном городе, где покупал вещи для монастыря. Когда он шел по одной из улиц, вдруг услышал голос Святого Духа: «Войди в дом, возле которого сейчас проходишь». Старец сказал: «Как мне войти в дом, где я никого не знаю?». Но тогда голос настойчивее ему говорит: «Послушай меня и войди в этот дом!».

Старец Паисий послушался, постучал в дверь, и ему открыла одна старушка. У женщины было на руках трое сирот, поэтому она не могла покидать свой дом, но непрестанно молилась. Она много лет мечтала о встрече с отцом Паисием, и молилась о том, чтобы Господь послала ей эту встречу.

Женщина духовно подвизалась, и у нее были серьезные вопросы, на которые не могли ответить духовники ее прихода. И Бог ей дал по ее сердцу. То есть, для Бога нет невозможно – ему все возможно".

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".