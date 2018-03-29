Настоятель монастыря Ватопед: На Афоне женщина почитается так, как больше нигде в мире

Многие века на Святой Горе существует запрет на пребывание женщин, а с недавних времен предусмотрена даже уголовная ответственность. Настоятель монастыря Ватопед архимандрит Ефрем рассказал о том, почему женщин не допускают на Афон, для чего афонские старцы выезжают за пределы афонской земли, и как женщине приобщиться к духовному миру Святой Горы.

"У Святой Горы очень сильное предание. Эта традиция не является человеческим вымыслом, недопущение женщин засвидетельствовано и закреплено самой Божией Матерью. Когда царевна Плакидия, дочь великого Феодосия, пришла в Ватопед, чтобы посетить храм, который построил ее отец, она услышала голос Пресвятой Богородицы: «Сюда не допускаются женщины, здесь могу пребывать только я».

Своим запретом Божья Матерь вовсе не хочет унизить женщин, она ведь сама женщина. Она хочет подчеркнуть, что для нее значит целомудрие монаха, которое находится у него в сердце, потому что монашеская благодать начинается с сердечной чистоты.

Монахи не против таинства брака, не против женщин. Но Святая Гора – это место, где живут монахи-девственники, поэтому чисто из аскетических соображений женщинам туда вход воспрещен. Сегодня некоторые говорят, что у святогорцев комплекс по поводу женщин.

Но разве не самым прямым доказательством того, что у нас нет такого комплекса, является то, что на Афоне женщина почитается так, как не почитается больше нигде в мире?

Духовные отцы часто выходят в мир и помогают единству семьи и брака. Когда преподобный Паисий выходил в мир, общался с людьми в монастырях, он принимал там исключительно женщин. Святой говорил: «Мужчины всегда могут ко мне приехать и найти меня на Святой Горе».

Разве это не доказательство того, что на Афоне чтят женщину, хотят укрепить ее в материнстве?", - рассказал архимандрит Ефрем.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".