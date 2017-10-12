Художник подарил афонскому монастырю портрет почившего игумена

Художник Антон Овсяников подарил афонскому монастырю Григориат одну из своих работ. Он написал несколько портретов почившего игумена монастыря - архимандрита Георгия (Капсаниса).

Автор работ отметил, что первый портрет он подарил святогорцам весной. Размер картины - 40х55 см. Затем братия заказали еще два портрета - другие по композиции и больше по размеру. Все картины написаны в стиле реалистической живописи.

«Отец Георгий был выдающимся богословом и непререкаемым авторитетом на Святой Горе, поэтому сделать его потрет - это была большая честь и ответственность для меня! Как вышло - не мне судить...», - сказал художник.

***Архимандрит Георгий (Капсанис) (1940–8.06.2014) родился в Афинах, в благочестивой семье. В 1969 году окончил Богословский факультет Афинского университета, получил степень кандидата богословия. В 1972 году принял монашество. Вскоре он был рукоположен в иеродиакона, затем – во священика, а после - стал архимандритом. На Афон отец Георгий прибыл в 1974 году. Его избрали игуменом монастыря Григориат. Здесь его называли Георгием II, так как ранее уже был настоятель по имени Георгий (в 1916 – 1924 годах). В период игуменства Георгия II в обители активно развивалась издательская деятельность. 13 февраля 2014 года Георгий II оставил пост игумена. Он умер в Салониках 8 июня 2014 года, в день праздника Святой Троицы. Похоронен на Афоне.

Фото: facebook.com / Anton Ovsianikov.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".