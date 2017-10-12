Парламент Греции принял скандальный закон о свободной смене пола: реакция Церкви и народа

Греческий парламент проголосовал за скандальный законопроект о «Юридическом признании гендерной идентичности», согласно которому каждый гражданин Греции, достигший 15-летнего возраста, может сменить пол.

За принятие законопроекта проголосовали 148 депутатов; против - 124 и 13 воздержались. Таким образом, закон был принят.

«Афонские монахи призвали нас к борьбе. Мы прислушаемся к этому призыву и будем сопротивляться. Как сказано в заявлении Священного Кинота Афона: если не будем сопротивляться мы – восстанут из могил наши предки. Мы призываем Церковь возглавить протест и готовы ей всячески содействовать», - сказал один из депутатов, который проголосовал против данного закона.

Общественные активисты также выступали против принятия скандального законопроекта. Так как соцопрос, который был проведен ранее, показал, что 71,7 % опрошенных греков выступили против возможности изменения пола для несовершеннолетних.

Также ранее против закона о свободной смене пола выступила Элладская Православная Церковь. И Священный Кинот Святой Горы Афон направлял послание министрам образования и юстиции Греции.

«У Церкви твердая позиция по этим вопросам. Мне жаль, потому что у нас столько проблем, голод, нищета, а мы занимаемся такими вещами. Мы не хотим, чтобы дети наши подверглись мучениям. Кто знает, что они нам скажут, когда вырастут?» – сказал архиепископ Афинский и всея Греции Иероним.

«Почему властители навязали нам грязный закон, тогда как народ его отверг. Это разве не диктатура? <…> следовало провести референдум. Но зло свершилось, закон принят. Принимая такие законы греческое государство идет по пути разложения других народов. Грех взошел на трон и правит. Мы живем в преддверии воцарения антихриста. Но не бойтесь, победителем в конце будет Господь наш Иисус Христос», - сказал митрополит Гортинский Иеремия.

По материалам agionoros.ru. Фото: РИА Новости.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".