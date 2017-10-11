Настоятель монастыря Ватопед подарил Патриарху Варфоломею книгу афонского старца

Во время встречи, проходившей в Салониках, настоятель афонского монастыря Ватопед архимандрит Ефрем (Куцу) подарил Константинопольскому Патриарху Варфоломею первый экземпляр книги «Ода Моисею».

Издание вышло в свет в обители Ватопед. Презентация книги состоялась 4 октября, в театре «Палласа», в Афинах.

Книга включает 90 текстов богословского характера, а также другие произведения, автором которых был как сам старец, так и другие авторы, чьи исследования посвящены отцу Моисею.

Патриарх Варфоломей поздравил братию афонского монастыря с выходом книги и поблагодарил игумена Ефрема за подаренную книгу.

***Монах Моисей Святогорец – иконописец, поэт, писатель и критик родился в 1952 году в Афинах. Он был автором 52 книг и свыше 1000 статей. Его труды были переведены и изданы во многих странах. Старец был участником более чем 80 научных конференций. На Святой Горе он основал журнал «Протат», редактором которого являлся. Также был старшим секретарем в Священном Киноте Святой Горы Афон. Около 25 лет был старцем каливы святителя Иоанна Златоуста, которая относится к скиту святого великомученика Пантелеймона, обители Кутлумуш. Старец Моисей умер 1 июня 2014 года.

По материалам «Седмица».

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