В сети доступны для просмотра 4 серии фильма об известном старце, который сняли на Афоне

В интернете, на официальном канале информационного портала Святой Горы Афон в YouTube стали доступными для просмотра 4 серии видео-жизнеописания почитаемого афонского старца Тихона (Голенкова). Фильм был переведен на русский язык.

Первая часть фильма «Афонский старец Тихон» называется «Птица небесная». В этой серии рассказывается о детстве и юности отца Тихона. В молодости он побывал на горе Синай, на Святой Земле, а затем посетил Святую Гору. На Афоне он жил в кельи Белозерка, скит Новая Фиваида и в Карулии. Затем - на Капсале.

Фильм уникален также тем, что он является исторической хроникой. Съемки Святой Горы с высоты птичьего полета подтверждают название первой серии: «Птица Небесная».

Вторая серия называется «Цветочек из Сада Пресвятой Богородицы». В этой части рассказывается об аскетической жизни отца Тихона на Капсале. Игумен монастыря Кутлумуш Христодул, старец Агафангел, отец Гавриил и другие люди, знавшие старца Тихона, рассказывают об этом периоде жизни старца.

Третья серия «60 лет на Святой Горе как один день» - о последних двадцати годах жизни старца Тихона.

Четвертая часть «Афонский Старец Тихон и Паисий Святогорец» рассказывает о соединении русского и греческого благочестия, о связи двух почитаемых старцев Святой Горы. Как известно, преподобный Паисий, в свое время, был учеником старца Тихона.

Авторы фильма также рассказали о том, что планируется к выходу еще часть фильма – «Чудеса отца Тихона».

***Тимофей Голенков, будущий старец Тихон, родился в 1884 году в селе Новая Михайловка, в Российской империи. Когда ему исполнилось 24 года, он пришел на Афон, где поселился в келлии Честного и Животворящего Креста Господня, относящейся к монастырю Ставроникита. Он отличался подвижнической жизнью и духовной мудростью, за это его называли папа-Тихон Русский или Благословенный. Среди учеников Иеромонаха Тихона был почитаемый святой Паисий Святогорец. Старец Тихон умер 23 сентября 1968 года.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".