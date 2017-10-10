Священный Кинот Афона направил послание правительству Греции в связи с законом о смене пола

Священный Кинот Святой Горы Афон направил послание министрам образования и юстиции Греции в связи со скандальным законом о «свободной смене пола».

Представители 20 обителей Афона выразили несогласие с тем, что закон предусматривает право каждого гражданина Греции, достигшего 15-летнего возраста, на подачу письменного заявления для смены пола. Таким образом, закон может создать условия для нарушения аватона - древнего запрета, согласно которому женщинам запрещено посещать Афон.

«В связи с предлагаемым к утверждению законопроектом мы охвачены беспокойством, что нам готовит день грядущий? Разве допустимо в нашем православном отечестве законодательно неприкрыто бросать вызов божественному закону? “И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их”», - указано в послании.

Священный Кинот обратился к депутатам с просьбой «чтобы подобный закон не был принят. Полагаем, что лучшим выходом станет отзыв законопроекта и отправка его на доработку».

Также Священный Кинот Святой Горы выразил поддержку родителям, которые протестуют против учебных пособий по религиоведению, которые распространяет министерство образования Греции. Согласно этому пособию, обучение учеников будут конфессионально ориентированным. Афонские монахи считают это «склонением к агностицизму и безбожию».

Напомним, ранее против данного закона выступили митрополит Фиотидский Николай и митрополит Этолийский Косма, и общественные деятели.

По материалам agionoros.ru.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".